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紐約落居34名…慕尼黑獲選全球最適合步行城市

編譯周芳苑／即時報導
德國慕尼黑。Image by Michael Siebert from Pixabay
德國慕尼黑。Image by Michael Siebert from Pixabay

休閒度假最棒的是走出家門、到外面四處探索，如果條件允許，穿上運動鞋悠悠閒閒長距離散步是最好不過了。但是，散步還得找對地點，市場比較機構Compare the Market AU最近公布適合步行的城市排行榜，德國慕尼黑位居榜首，美國最佳步行城市是紐約市，全球排名34。

雅虎生活網(Yahoo Life)休閒娛樂專欄作者萊斯卡(Stacey Leasca)是葡萄牙里斯本居民，她覺得當地絕對可步行，但處處山丘，走起路來比較辛苦。榜上有名的城市環境條件夠好，全天候可長時間悠然步行。

Compare the Market AU最近公布全球最適合步行城市排名。德國慕尼黑遙遙領先。榜內美國城市以紐約市為首，僅排名34。

調查結果顯示，慕尼黑位於巴伐利亞(Bavaria)中心，有數百哩自行車道、86%人口住在距離無車區域1公里以內的地區。

報告稱，儘管慕尼黑的公交費用高居第三，對外出很重要的安全性則排名第四。此外，該城市距離醫療保健和教育設施1公里以內的居民比例高達85%，並列第二。

適宜步行城市第二名的是義大利米蘭(Milan)，主要強項是80%人口距離醫療保健和教育服務設施1公里以內。

波蘭華沙(Warsaw)位居第三，城市小巧則脫穎而出；此外，其大眾運輸價格實惠是一大強項，單程票價僅約1美元。

適宜步行城市排行榜前十名的城市有九個位於歐洲，唯一的例外是排名第六的日本東京。前十名依序是德國慕尼黑、義大利米蘭、波蘭華沙、赫爾辛基(Helsinki)、巴黎、日本東京、西班牙首都馬德里(Madrid)、挪威首都奧斯陸(Oslo)、丹麥首都哥本哈根(Copenhagen)、荷蘭首都阿姆斯特丹(Amsterdam)。

澳洲雪梨(Sydney)排名第11位。

德國 義大利 紐約市

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