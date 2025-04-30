計畫開房車出遊？達人：這14處值得停下腳步

開著房車（RV）來趟公路旅行，是探索北美壯麗自然景觀的絕佳方式。Image by Siggy Nowak from Pixabay

開著房車（RV）來趟公路旅行，是探索北美壯麗自然景觀的絕佳方式。租車網站RVshare的2025年旅行趨勢報告指出，60%美國旅客計畫在今年進行房車公路旅行或度假。

為找尋最佳露營地點與較少人知的目的地，居家生活網站House Beautiful採訪了開房車遊遍48州的部落客梅麗莎與盧卡斯·拉爾（Melissa and Lucas Lahr），以及全美各地房車旅行專家，他們分享了以下這14處可停駐房車、開啟難忘旅程的理想地點。

Tecolote海灘，墨西哥下加利福尼亞（Baja）

拉爾夫婦在部落格「Two Happy Campers」中形容該海灘，擁有碧藍海水、細軟沙灘和Espíritu Santo島的絕美景觀。梅麗莎說，早晨醒來時，太陽正從房車後升起；他們在海中浮潛，並享受與海龜一起划槳的日落時光。若想體驗更寧靜的環境，可向東駛過主要區域，尋找人少的地點。

Polihale州立公園 露營區，夏威夷

營地位於考艾島（Kauai）最西端的Nā Pali海岸，House Beautiful前總監艾麗絲·穆迪（Elyse Moody）描述其為「美得令人難以置信」。聳立的斷崖、綿延17英里的白沙灘，都讓日落景色美不勝收；11月至4月，還可觀賞座頭鯨遷徙。

HIPICO，新墨西哥州聖塔菲

經營房車租賃的史蒂夫·韓特根（Steve Hingtgen）推薦聖塔菲西南方的HIPICO房車公園，這裡距市中心許多景點僅20分鐘車程。公園佔地137英畝，位置隱密，可通往數千英畝的公共土地健行、騎山地自行車或騎馬；此外，HIPICO 全年舉辦各種馬術活動，從頂級馬術比賽到馬球和馬術訓練營。

懷特河（White River）國家森林Prospector露營區，科羅拉多州

房車旅行者蜜雪兒·德弗里斯（Michelle DeVries）表示，此地是探索科羅拉多州薩米特（Summit）縣豐富自然景觀與休閒活動的完美落腳地點。營地鄰近迪倫（Dillon）水庫，可划槳板或沿水庫環湖步道騎車，周邊城鎮均在15分鐘車程內，提供優質餐飲與購物選擇。

德弗里斯說，這裡有各種森林步道可供探索，還有許多分散的營地，可以在刺柏松與松樹間找到一個安靜的地方過夜。此處距鳳凰城周圍的沙漠地區僅一天車程，是「逃離炎熱夏季的理想之地」。

巨人柱（Saguaro）國家公園，亞利桑納州

公園西側附近有個不錯的吉爾伯特雷（Gilbert Ray）露營區，房車設備公司Camco的珍·博伊斯（Jane Boyce）表示，這裡提供帳篷與房車營地，並配備齊全設施，是探索公園壯麗沙漠景觀的理想基地。她建議，遊覽當地的最佳時間是10月至4月，想欣賞仙人掌盛開美景的遊客，可在4月最後兩周至6月第一周到訪。

Libby’s Ocean露營區，緬因州約克（York）

位於緬因州海岸，是個擁有百年歷史的露營地點，提供壯麗景色與45個海濱露營位。露營專家傑夫·克里德（Jeff Crider）說，營地可眺望大海並聽見海浪拍岸聲，還建有一道海堤來保護它免受風暴侵襲。

西海灘度假村（West Beach Resort），華盛頓州奧卡斯（Orcas）島

戶外住宿預訂平台Pitchup創辦人丹·耶茲（Dan Yates）表示，該度假村距陸地僅1.5小時渡輪航程，享有全方位海景，提供寧靜的豪華露營與房車度假勝地。旅客可游泳，觀賞鯨魚、海豚、海豹和魚鷹等野生動物，或探索島上寧靜湖泊、步道、自行車道和騎馬小徑；入夜後，可在溫暖的營火旁放鬆身心，欣賞海上日落。

Antelope Creek露營區，蒙大拿州American Prairie自然保護區

許多前往蒙大拿州的遊客會直奔冰川國家公園或黃石國家公園，但位於兩者之間的American Prairie卻是個少為人知的隱藏瑰寶。在該營地住宿，有機會目睹野牛、麋鹿和其他野生動物在復育的草地上自由漫步。周邊可健行、釣魚和騎車，同時還能享受「寧靜公園」的靜謐與繁星點點的夜空。

奧西諾（Oceano）沙丘SVRA，加州奧西諾

該州立車輛休息區（SVRA）是加州唯一允許車輛直接在海灘行駛的州立公園，因無指定營地，遊客可以在距離房車僅數步之遙處享受衝浪、健行、越野車、和騎馬，以及春季令人驚嘆的野花。一位Yelp用戶將這裡的景色描述為「超脫塵世」，另一人強調在沙丘上駕駛越野車的刺激感。

Ocean View露營區，新澤西州 Ocean View

新澤西州最南端的開普梅（Cape May），擁有30英里原始海岸線，是熱門度假勝地。海灘不允許露營，因此最佳選擇是車程不遠的露營地，當地旅遊局人員黛安·威蘭德（Diane Wieland）和黛比·巴斯（Debbie Bass）推薦佔地180英畝、擁有逾千營位的Oceanview，設施包括游泳池、湖泊、迷你高球場、遊戲室等。

史蒂文斯堡（Fort Stevens）州立公園，俄勒岡州沃倫頓（Warrenton）

位於俄勒岡州北海岸的該州立公園提供各種露營選擇，非營利組織人員梅雷迪思·巴洛-斯普里（Meredith Barlow-Spry）說，這裡是個讓人流連忘返的地方，一切都如此豐富：步道、歷史、海灘，甚至還有一艘沈船。沿著步道走到海灘，就是著名的Peter Iredale號沈船的擱淺地。

High Cliff州立公園，威斯康辛州

該州立公園是一個隱藏瑰寶，完美融合自然景觀、戶外探險與文化歷史，為房車旅行者提供難忘的體驗。林間露營地提供帶電源與無障礙設施選項、廁所與季節性淋浴設施。公園內有七條獨特步道，滿足各類遊客需求；單車騎士可體驗從營地出發、蜿蜒穿過公園的7.5英里環形路線。

Verde Ranch Resort，亞利桑納州坎普維德（Camp Verde）

這家豪華房車與露營度假村位於塞多納（Sedona）附近，獲房車露營網站Campspot評選為2025年美國最佳露營地，是探索塞多納、大峽谷、傑羅姆（Jerome）等地的理想基地。無論是在加熱泳池旁放鬆，還是開啟一天的冒險之旅，這裡都能滿足各類旅行者需求。