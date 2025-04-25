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「白蓮花大飯店」影集帶動遊泰熱潮 新入境卡5/1起實施

編譯周芳苑／即時報導
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蘇梅島(Koh Samui)。Image by Michelle Pitzel from Pixabay
蘇梅島(Koh Samui)。Image by Michelle Pitzel from Pixabay

美國有線電視頻道HBO影集「白蓮花大飯店」(The White Lotus)第三季備受歡迎，數百萬人被場景中的泰國豪華度假村深深吸引，遊泰人潮大增，泰國全新數位入境卡5月1日正式登場。

5月1日起，入境泰國的外國遊客，無論經空運、海運或陸運抵達，都必須事先上網提交入境資訊。

泰國之前的入境表格TM6於2022年廢除，由「泰國數位入境卡」(Thailand Digital Arrival Card, TDAC)取代，必須在抵達泰國前上網填寫；今年重新啟用TDAC，旨在簡化入境流程並減少等待時間，而且，數位數據有助於加快與領事館和疾病防治中心(CDC) 協調。

數位化表格上須填寫個人基本資料、停留時間以及住宿安排等資訊。

採用新表格顯示出泰國致力推動入境現代化、為遊客和政府部門提升效率。

HBO影集「白蓮花大飯店」展現泰國奢華度假村風采，助長泰國觀光潮。

這一系列影集對旅遊業的影響顯而易見。前兩季分別在夏威夷義大利拍攝，播出後，前往夏威夷毛伊島、義大利西西里島的遊客約增加20%，其中，毛伊島四季度假飯店(Four Seasons Resort Maui)預訂量驚人暴增加400%。

泰國旅遊局(Tourism Authority of Thailand ,TAT)紐約辦公室主任瑪魯薩喬(Chompu Marusachot)也期待遊泰人數如此大幅成長；旅遊局已搭配手機應用程式SetJetters設立專屬網站，該程式用戶在互動地圖上搜索並前往最歡的電影或電影場景。

遊泰熱潮可能已點燃。根據「福布斯」(Forbes)報導，就在泰國被選為「白蓮花大飯店」影集最新地點後，Expedia 和 Hotels.com 等旅遊預訂平台上的蘇梅島(Koh Samui)、普吉島(Phuket)和曼谷(Bangkok)搜索量快速飆升。

普吉島(Phuket)。Image by Michelle Pitzel fro...
普吉島(Phuket)。Image by Michelle Pitzel from Pixabay

泰國 義大利 夏威夷

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