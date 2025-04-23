體驗豪華露營 北卡這一地點獲評全美最佳

示意圖。Image by Thế Sang Trần from Pixabay

豪華露營(Glamping)讓露友享受兩種截然不同的樂趣。根據Campspot Awards年度評選，北卡羅來納州 穆爾斯伯勒(Mooresboro)的Broad River Campground被評為北美最佳豪華露營地點。

根據雅虎(Yahoo)報導，豪華露營能讓露友既能盡情沐浴大自然之美，又無須放棄舒適的床鋪與熱水澡。儘管如今全國各地已有數百個豪華露營地點，但其中一處特別引人注目。Broad River Campground營地占地83英畝，提供帳篷與RV車營位，但最受歡迎的是豪華露營設施，包括獨立小木屋和圓頂帳篷(geodesic domes)，所有住宿設施均配備智慧型電視，有私人浴室或可使用公共浴場，以及可租用的私人熱水浴池。

獨立小木屋最多可容納8人，附設迷你廚房，包含微波爐、烤箱與標準尺寸冰箱，並設有私人庭院供旅客享受戶外景觀，亦可在小木屋前加租私人熱水浴池。

至於明亮通風的圓頂帳篷室內空間達400平方英尺，最多可容納4人。圓頂帳篷提供附設Adirondack休閒椅的私人露臺並可租用熱水浴池。帳篷內有供應電力，但無自來水，因此需使用營區內公共浴場，露營區還免費提供燒烤爐和烤肉架。

除了住宿設施，露友還可在Broad River Campground使用多種娛樂設施，包括室外游泳池、兒童遊樂區、借閱圖書室以及乒乓球、擲馬蹄鐵和布袋球(corn hole)等多種遊戲。另外，營區俱樂部設有公共活動室、洗衣間及販售零食與露營用品的小商店。

不過，最受露友喜愛的是營區旁的寬河(Broad River)與沿河綠道，適合游泳、漂流與釣魚 活動。營地也有兩條健行步道：一條是通往寬河的楓樹步道(Maple Trail)，另一條則是沿著溪流而行的威利斯溪步道(Willis Creek Trail)。

Broad River Campground位於沸泉市(Boiling Springs)南邊，靠近田納西州 邊界，距離最近的機場夏洛特道格拉斯國際機場(CLT)車程約一個多小時。圓頂帳篷與小木屋住宿價格每晚99元起，私人熱水浴池加購價為29至39元。