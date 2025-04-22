住「約書亞樹」附近20年 旅遊作家：遊客最常犯5錯誤

「約書亞樹」（Joshua Tree）已成為最受歡迎的美國國家公園之一，僅去年就吸引了近300萬名遊客。路透

「約書亞樹」（Joshua Tree）已成為最受歡迎的美國國家公園之一，僅去年就吸引了近300萬名遊客。商業內幕（Business Insider）撰稿人瑪莉莎·威爾曼（Marissa Willman）表示，身為在棕櫚泉 （Palm Springs）居住近20年的旅遊作家，她到約書亞樹國家公園 的次數多至數不清；也見過遊客所犯從為旅途帶來不便到可能危險性命的各種錯誤。

以下是威爾曼見過遊客在約書亞樹國家公園裡最常犯的5個錯誤：

1. 只從西入口進入公園

儘管約書亞樹國家公園有北、西、南三個入口，但西入口是最受歡迎的；在繁忙的周末或觀賞流星雨等特別活動期間，交通阻塞可能長達數英里。威爾曼說，更糟糕的是，從這個入口到主要景點（如 Keys View和Skull Rock）只有一條路；她喜歡從Cottonwood Spring旁的南入口進入，然後在公園裡穿行。

儘管約書亞樹國家公園有北、西、南三個入口，但西入口是最受歡迎的。路透

2. 認為園區可使用手機

威爾曼表示，當人們發現公園裡幾乎沒有手機訊號時，往往非常驚訝；雖然她相信這為遊客提供了一個斷開手機的好機會，但她也理解為什麼有些人會很擔心。威爾曼建議，在前往公園前，提前儲存地圖和路線、下載音樂和有聲書供開車時使用，並將手機切換至飛航模式，以免電池耗盡。

3. 低估酷熱高溫，尤其是在夏季

約書亞樹國家公園是一片乾燥沙漠，在夏季，白天溫度可達華氏100度以上，這對於來自較溫和或潮濕氣候的遊客是嚴酷考驗。威爾曼說，在公園內，保持充足水分很重要，尤其是當打算健行時，保險 起見還應在車上備一加侖水。

公園裡也沒有太多的樹蔭來保護免受沙漠陽光照射，威爾曼建議，避免在熱天徒步旅行；此外，若非經驗豐富的沙漠健行者，不要貿然離開小徑或進入偏遠區域。

4. 忘記公園在冬天會很冷

或許有些人感到意外，但「約書亞樹」也會很冷，尤其是晚上。冬季夜間溫度可能降至冰點以下；雖然很少下雪，但在海拔較高的地方則例外。威爾曼說，如果在日落後逗留或在園內露營，一定要記住這點，尤其是在寒冷的月份。

5. 未安排天黑後觀星

威爾曼表示，約書亞樹國家公園的白天與夜晚都值得體驗，如果遊客在日落時便離開，是一種損失。這裡清晰無比的星空與無光害污染的環境，讓它成為「國際暗天協會」（IDA）認證的「暗空公園」。威爾曼說，在約書亞樹能觀賞到的星星數量之多令人嘆為觀止，在夏季還有機會看到銀河。