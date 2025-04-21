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香蕉7元、啤酒20元 全球最搶錢機場不在紐約

編譯盧炯燊／即時報導
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旅客在伊斯坦堡機場(Istanbul Airport)拍照。路透
旅客在伊斯坦堡機場(Istanbul Airport)拍照。路透

在機場飲食絕不便宜，沒有人期望會有價格實惠的食物飲品，即使是零食及水都不會為您省錢。

然而在全球各個機場裡，哪個的飲食最昂貴呢？一般人的印象裡，應該是紐約的國際機場，但實際的答案是顛覆了這個思維。土耳其伊斯坦堡機場(Istanbul Airport)就給義大利報紙「晚郵報」(Corriere della Sera) 評為食品及飲料最昂貴。

義大利網媒L’Economia的記者為證真偽，於是親身一試，果然令他撰文說昂貴之餘更吃出個鳥來！

他說，這個機場居然每杯啤酒收19.95美元，更離譜是一根香蕉也要7美元。

這位記者說，義大利傳統美食「起司肉醬千層麵」(lasagna) 是用多張寬如手帕的大麵皮疊起來，內層夾上多種乳酪及肉醬，經焗製調味而成。然而在土耳其這個機場，一塊只有3盎士的千層麵不但要價28美元，更糟糕的是，「它看起來更像一塊磚頭，上面撒了一些看起來像是磨碎的奶酪和一片假羅勒葉的東西」。

那麼吃雞肉沙拉吧，埋單也差不多要20美元；吃一塊可颂(牛角包/羊角包)作為飛行前的小吃，請付鈔17至20美元。

假如在連鎖快餐麥當勞又如何？一份四塊炸雞翅、薯條及一杯可樂的套餐售價近20美元。巨無霸和雙層四分之一磅漢堡分別是25美元及29美元。

記者的文章貼出後，有曾在伊斯坦堡機場吃喝的網友留言，指高昂的食物價格，影響了他們的整體機場體驗。

這些網友分享說，「價格太誇張了，伊斯坦堡機場的飲食價格簡直荒唐。比法蘭克福機場的價格高出2到4倍。」

另一網友回應說，「紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）和奧蘭多國際機場(Orlando MCO) 的價格就相當合理」。

不光是這個記者，日本媒體報導，有日本旅客在伊斯坦堡機場的麥當勞用餐，被帳單嚇到，標價都是以土耳其里拉計算，不好理解，到結算為本幣時是貴得難以想像，認為這不僅是搶錢，根本是詐欺了。

義大利 土耳其 麥當勞

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