嘗正宗巴黎美食 5個方法避開網紅追捧「雷區」

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巴黎的美食有許多值得一嚐之處，但在社群媒體抖音 （TikTok）的網紅推波助瀾、成為觀光 熱點後，已讓遊客很難找到道地又便宜的美食。

每日郵報報導，網友在Instagram分享的咖啡館與童話般街道固然美麗如畫，但香榭麗舍大道和聖母院周圍的遊客「陷阱」區域食物往往價格偏高、口味一般。以下是旅遊達人提供5個避開「雷區」的方法：

1. 想像當地人一樣用餐，避開那些被自拍棒和抖音用戶影片包圍的地方

在餐廳內用餐的當地人越多越好。例如Cafe de Flore和La Maison Rose都因可愛的外觀和昂貴的鮮奶油熱巧克力而爆紅；前者一客鮮奶油熱巧克力要11.5歐元（約13美元），且等候人龍常排到門外。不妨試試寧靜舒適的Maison Fleuret Paris，它就在附近的一間舊書店裡。

若想品嚐傳統的法式酒館美食，可前往位於18區的Bouillon Pigalle。他們提供法式洋蔥湯、焗烤蝸牛與奶油布丁，價格實惠，約10-15歐元。

2. 從地標步行至少10分鐘去用餐

在艾菲爾鐵塔、羅浮宮和香榭麗舍大道遊覽一天後，很容易走進看到的第一家餐廳；但這些在觀光景點旁的咖啡館或餐廳是最糟的選擇，因為價格過高、食物也令人失望。

如果坐在餐廳內便能看到艾菲爾鐵塔，那可不是什麼好預兆。在人潮較少的小路步行10-15分鐘，就能找到一些出乎意料的地道美食。

與其在繁忙的廣場外停下來，讓服務生匆忙帶領入座，不如從艾菲爾鐵塔步行10分鐘到知名的市場街Rue Cler，就能找到巴黎人經常光顧的美味小酒館。

3. 小心大本英文菜單與評論

如果到的地方有翻譯成英文的大本菜單，且Google上的評論都是英國人或美國人留言，就表示到了旅遊「陷阱」。

最好前往提供3-4道菜的餐廳用餐，因為這些料理較有可能是自家製作，且食材品質優良。季節性餐點對於巴黎飲食文化也很重要，如果餐廳全年都提供相同的菜單，便是在迎合大眾口味，而非細膩的法式味蕾。

那些菜單洋洋灑灑列出法國各地而非某一區域食物的餐廳，例如起司火鍋、可麗餅和拉克萊特起司，不可能是烹飪好手。專賣可麗餅的餐廳通常只提供可麗餅與冰淇淋。

4. 探索17世紀拱廊市集

自助旅行者都知道，超市是度假時最省荷包的去處。但對想融入高雅巴黎生活的人來說，可以嘗試到室內的拱廊市集用餐，這是一種高檔但仍負擔得起的選擇。

建於1615年的Le Marché Couvert des Enfants Rouges是巴黎最古老的食品市集，是能品嚐到最道地巴黎風味的地方。這裡食物種類繁多，每個人都能找到適合自己的價位與料理，除了法國美食，還有摩洛哥、黎巴嫩、義大利 和日本風味。

5. 嘗嘗巴黎人推薦的美食

Cafe du Commerce無疑是當地人的首選，內部裝潢充滿藝術氣息，保留了餐廳於 1920年代開業時的原貌，顧客要進入這家低調的店，必須抬頭才能發現Rue du Commerce上方的不起眼招牌。該餐廳提供洋蔥湯、蝸牛和炸牛排等經典法式菜餚，價格約20至30歐元。

如果想在夏天的戶外用餐，像巴黎人一樣在晚餐後來根菸，可到11區的Elià 以合理的價格品嚐希臘街頭小吃，午晚餐都在10歐元左右。

喜愛甜食者，可前往聖馬丁運河，在Du Pain et des Idées咖啡麵包店，以5歐元或更低的價格享用美味烘焙食品。