夏季旅遊旺季將至 旅行社：別犯4昂貴錯誤

暑假是許多人度假放鬆的時光，但若是不懂得精打細算，可就虧大了。Image by StockSnap from Pixabay

暑假是許多人度假放鬆的時光，但若是不懂得精打細算，可就虧大了。旅行社表示，許多旅客每年都犯同樣的錯誤，例如在錯誤的時機預訂，或是沒有購買旅遊保險 等，這些微小的失誤可能導致部分無法退費的支出、壓縮到娛樂活動的預算，還會徒增花費。

以下是旅遊時常見的4個錯誤。

旺季出遊

在夏季造訪熱門的旅遊景點是造成花大錢的原因之一。

Pixie Vacations共同負責人格里斯沃德(Steve Griswold)表示：「我想大多數人都認為旅遊和規畫暑假的最佳時機是大家學校都放假的時候。你完全應該反其道而行，你應該在其他人不出遊時出發，避開人潮，並且得到一些不錯的優惠。」

拖到最後一刻

Anytime Travel Agency老闆塔瑪拉·里德邦(Tamara Lidbom)指出，拖到最後一刻才預訂夏日行程的旅客通常花更多錢，選擇也更少，「如果等到最後一刻才行動，就沒有時間挑選，最好的優惠常在有機會比價時找到，最後一刻才預訂就抹煞掉這一機會。」。

里德邦解釋：「你可能會幸運在最後一刻的交易得到好處，但如果你有時間等待並搜尋預訂市場，你可能本來會有更好的優惠。」

此外，規劃行程期間能使旅客有機會衡量旅遊預算，在沒有財務壓力的情況下享受假期。

里德邦說：「在想要預訂行程時規劃，並分期付款，這是預訂行程的好方法，同時能減輕提前支付的花費。旅遊前在不同時間預訂行程的不同部分。1月時訂機票 、飯店，3月時預訂spa。」

追求最低價格

許多人常犯的錯誤是預訂最便宜行程時沒注意到可能的隱性收費。

里德邦指出，更便宜的價格未必真的便宜，她建議「閱讀所有預訂行程的附屬細則，因為附屬細則中可能藏有隱性收費，或者附加旅客不想要的東西。」

沒有買保險

旅遊保險可能涵蓋行程取消、醫療緊急事件、行李遺失、延誤等情況。

里德邦說，旅遊保險可以在遺失行李、航班取消、需要在海外看醫生時派上用場，「你可能會因為沒有買旅遊保險而被迫支付昂貴的醫療自付費用。」

對於暑期旅客來說，一份涵蓋強力醫療及天氣相關保障的全面保單通常值得額外的花費，尤其是出國或前往高風險景點時。