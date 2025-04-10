長途飛行超難熬…旅遊達人傳授搭機如何睡個好覺

對於需要長途飛行或搭乘紅眼航班的旅客來說，在飛機上好好補眠非常重要，但也非常困難。路透

對於需要長途飛行或搭乘紅眼航班的旅客來說，在飛機上好好補眠非常重要，但也非常困難。

居家雜誌Real Simple採訪多位旅遊達人，整理出幾個在飛機上睡好覺的小秘訣。

睡不著的話休息就好

有時候，對自己施加入睡壓力正是讓我們無法入睡的原因。

電視節目主持人兼旅遊專家紐曼（Darley Newman）表示，在飛機上難以入睡的人不應太專注於真正的睡眠，而是應該盡量放鬆、休息。

當然，如果閉目養神時能順便睡著就再好不過了。

假裝自己在家裡

你平時在家裡，睡前都做些什麼幫助睡眠，就應該在飛機上盡量做些一樣的事。

旅行作家喬伊（Michelle Joy）表示，雖然飛機上可能沒有真正的浴室和床，但可以盡量模仿在家中的行為、做類似的事。

如果你習慣睡前洗澡、擦保養品、換上睡衣，那在飛機上可以試著做一個簡單版的流程：刷牙、用濕巾擦臉、換上舒服的襪子和拖鞋。

換掉不舒服的耳塞

為了隔絕白噪音和其他旅客的干擾，很多人會在飛機上使用耳塞，但這可能恰恰成了你睡不好的原因。

旅遊節目主持人布洛迪（David Brodie）分享自己的經驗：配戴習慣的降噪耳機比耳塞舒服不少，並且可以選擇聆聽一些音樂或播客節目幫助睡眠。

選擇靠窗的座位

你平時坐飛機喜歡靠走道還是靠窗？旅遊記者哈芬堡（Wendy Helfenbaum）說，如果不想加價選逃生門旁的寬敞座位或升級頭等艙，想在飛機上好好睡覺的人最好選擇靠窗的位置。

靠窗的人不需要為了讓裡面的人出去而頻繁起身，並且可以靠著牆睡，會比坐在其他位置睡得安穩。

除此之外，想在飛機上睡個好覺的人還應該避免飲用太多咖啡因，還可以考慮在適當的時間服用一些褪黑激素來調節睡眠，對於倒時差也有一定的幫助。