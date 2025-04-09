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冬季滑雪更方便 達美航空新增三國內航線、其中兩條飛紐約

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達美航空宣布今年冬天將新增三條國內航線。(路透資料照)
達美航空宣布今年冬天將新增三條國內航線。(路透資料照)

達美航空（Delta Air Lines）宣布今年冬天假期航班熱門季節將新增三條國內航線，其中兩條是往來紐約和中西部州；新航線將於今年12月20日啟航，班機時間為每周六。

旅遊網站The Points Guys▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

影片來源：世界新聞網 一洲焦點" target="_blank">報導，新航班的資訊首先在航空資訊網站Cirium上曝光，之後由達美航空的發言人證實。

報導指出，三條新航線分別為紐約約翰甘迺迪國際機場－科羅拉多州老鷹縣地區機場（Eagle County Regional Airport）、紐約拉瓜地亞機場－蒙大拿州博茲曼黃石國際機場、猶他州鹽湖城國際機場－佛羅里達州西南國際機場。

新航線將於航班需求高的冬季啟航，航班為每周六起飛，紐約和老鷹縣的航線班機將為波音757-200，另外兩條航線則為空中巴士A319；三條新航線已經放上達美航空訂位系統，供需要的旅客預訂。

報導指出，這三條新航線預料將受旅客歡迎，紐約到老鷹縣的直飛航線會受到想來一場奢華滑雪之旅的遊客歡迎；達美航空這條新航線將和美國航空每天提供服務的同樣航線競爭。

從鹽湖城飛往佛州的航線提供周邊縣市的居民避寒的新選擇，而從紐約拉瓜地亞機場飛往蒙大拿州的航線讓紐約居民不用跑到甘迺迪機場或紐華克自由國際機場就能飛去滑雪勝地度假。

紐新航港局規定起降拉瓜地亞機場的班機航程不能超過1500英里，但逢周六起降的班機及往返丹佛的班機除外，而拉瓜地亞機場飛博茲曼機場的里程為1894英里，因此該航線每周只有周六有。

達美航空

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