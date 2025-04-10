政治干擾…美國遊客「被討厭」？國外旅遊計畫恐減少
住在加州的珍·唐納荷（Jen Donahue）懷疑她在最近的加拿大旅行中，一位滑雪同伴對她進行了微妙的「報復」。
內幕新聞（Insider）報導，唐納荷與丈夫在三月前往哥倫比亞省惠斯勒滑雪，當搭纜車上山時，坐在一對加拿大夫婦旁。唐納荷說，雖然旅途中遇到的其他人都十分友善，但那位女士卻非常刻薄；她對最近美加的對立感到憤怒，堅持唐納荷夫婦在旅遊期間一定要買加拿大產品。在他們分道揚鑣前，這位女士給了唐納荷夫婦一些建議，告訴他們應嘗試哪條滑雪道；唐納荷說，她讓他們經歷了最糟糕的路，「她是故意的嗎？」
春夏旅行旺季來臨，許多人正計畫前往國外旅遊，但今年美國旅客面臨一個新的局面，因為川普總統對歷來被視為盟友的加拿大與歐盟成員國啟動了關稅戰，公開抱怨與歐洲的貿易和防務關係。川普並不斷說要從丹麥手中奪走格陵蘭，要讓加拿大成為美國的第51州，且似乎越來越不像是開玩笑。
對許多在國外生活和旅行的美國人而言，家鄉成了全球公敵，這讓他們很不舒服；有些人正重新考慮旅行計畫，而不想放棄的則在為可能的「尷尬」對話預做準備。旅行是為了遠離現實，但今年恐怕難以達到這個目的；無論走到哪裡，政治話題總是如影隨形。
許多外國人到美國的旅遊也受到衝擊，今年從加拿大到美國的航班預訂大幅下滑，加拿大航空與西捷航空也減少了飛往美國的航班；從歐洲前往美國的預訂也有所下降。更嚴格的邊境管制及旅客在進入美國時被拘留的新聞，也讓外國旅客對美國產生反感，英、德等國家已對公民發出了赴美旅遊警告。
美國遊客也可能縮減部分國際旅遊計畫，市調公司Cirium分析，今年6、7、8月的預訂與去年同期相比減少了12.6%。另一項調查數據也顯示，2月美國旅行社的國際與國內機票銷售與一年前相比均呈下降；國際銷售的跌幅小於國內，但從消費習慣來看，兩者都不是好徵兆。
川普並非唯一一個讓美國旅客在旅途中不得不受其政策「干擾」的總統，在喬治·布希（George W. Bush）任內，他們必須回答有關發動兩場不得人心戰爭的總統，以及在入侵伊拉克後試圖讓「自由薯條」（freedom fries）成為菜單選項的提問；而在拜登總統競選連任時，不得不解釋為什麼一個國家會有個如此年邁的候選人，並為他的一些全球政策辯解。
在這個旅行的季節，美國人可能別無選擇，難逃被川普的政策牽動、與一些不太友善的人打交道。儘管唐納荷對加拿大夫婦對她與丈夫的「小動作」感到有點詫異，但他們還是聽了她的建議，買了加拿大的產品，包括當地品牌Roots的運動衫、給了更多小費。她的丈夫每天都穿著同一件印有加拿大國旗與海狸（Roots的標誌）的運動衫；她說，「我們想融入其中」。
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