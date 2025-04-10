政治干擾…美國遊客「被討厭」？國外旅遊計畫恐減少

示意圖。Image by Thaie from Pixabay

住在加州的珍·唐納荷（Jen Donahue）懷疑她在最近的加拿大 旅行中，一位滑雪同伴對她進行了微妙的「報復」。

內幕新聞（Insider）報導，唐納荷與丈夫在三月前往哥倫比亞省惠斯勒滑雪，當搭纜車上山時，坐在一對加拿大夫婦旁。唐納荷說，雖然旅途中遇到的其他人都十分友善，但那位女士卻非常刻薄；她對最近美加的對立感到憤怒，堅持唐納荷夫婦在旅遊期間一定要買加拿大產品。在他們分道揚鑣前，這位女士給了唐納荷夫婦一些建議，告訴他們應嘗試哪條滑雪道；唐納荷說，她讓他們經歷了最糟糕的路，「她是故意的嗎？」

春夏旅行旺季來臨，許多人正計畫前往國外旅遊，但今年美國旅客面臨一個新的局面，因為川普 總統對歷來被視為盟友的加拿大與歐盟成員國啟動了關稅戰，公開抱怨與歐洲的貿易和防務關係。川普並不斷說要從丹麥手中奪走格陵蘭，要讓加拿大成為美國的第51州，且似乎越來越不像是開玩笑。

對許多在國外生活和旅行的美國人而言，家鄉成了全球公敵，這讓他們很不舒服；有些人正重新考慮旅行計畫，而不想放棄的則在為可能的「尷尬」對話預做準備。旅行是為了遠離現實，但今年恐怕難以達到這個目的；無論走到哪裡，政治話題總是如影隨形。

許多外國人到美國的旅遊也受到衝擊，今年從加拿大到美國的航班預訂大幅下滑，加拿大航空與西捷航空也減少了飛往美國的航班；從歐洲前往美國的預訂也有所下降。更嚴格的邊境管制及旅客在進入美國時被拘留的新聞，也讓外國旅客對美國產生反感，英、德等國家已對公民發出了赴美旅遊警告。

美國遊客也可能縮減部分國際旅遊計畫，市調公司Cirium分析，今年6、7、8月的預訂與去年同期相比減少了12.6%。另一項調查數據也顯示，2月美國旅行社的國際與國內機票銷售與一年前相比均呈下降；國際銷售的跌幅小於國內，但從消費習慣來看，兩者都不是好徵兆。

川普並非唯一一個讓美國旅客在旅途中不得不受其政策「干擾」的總統，在喬治·布希（George W. Bush）任內，他們必須回答有關發動兩場不得人心戰爭的總統，以及在入侵伊拉克後試圖讓「自由薯條」（freedom fries）成為菜單選項的提問；而在拜登 總統競選連任時，不得不解釋為什麼一個國家會有個如此年邁的候選人，並為他的一些全球政策辯解。

在這個旅行的季節，美國人可能別無選擇，難逃被川普的政策牽動、與一些不太友善的人打交道。儘管唐納荷對加拿大夫婦對她與丈夫的「小動作」感到有點詫異，但他們還是聽了她的建議，買了加拿大的產品，包括當地品牌Roots的運動衫、給了更多小費。她的丈夫每天都穿著同一件印有加拿大國旗與海狸（Roots的標誌）的運動衫；她說，「我們想融入其中」。