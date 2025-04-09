小型郵輪9至14晚航程 輕鬆遊遍美加五大湖

搭乘世界最大蒸汽船「美國皇后號」，在密西西比河下游享受河上航行假期。（取自American Queen Voyages）

小型郵輪 營運商美國皇后航行公司(American Queen Voyages)，即將在4月重返勝利郵輪公司(Victory Cruise Lines)，重新推出五大湖和加拿大郵輪航線。美國皇后航行創辦人瓦格納 (John Waggoner)想要透過兩艘可容納190名乘客的小型郵輪「勝利一號」 (Victory I)和「勝利二號」 (Victory II)來重振該品牌。

這兩艘郵輪都已經重新翻新，並將航行於北美熱門和較少遊客的港口。皇后航行公司創辦人兼執行長瓦格納表示，許多消費者都希望好好體驗自家文化。

「我認為我們所發現的，是很多客人都已經去過世界各地，現在正在尋找一些自己家鄉的東西，」他告訴「今日美國」(USA Today)。

瓦格納和同樣也是公司共同所有人的妻子克勞黛(Claudette)，將會負責主持2025年的首航；這場為期10晚的航程將會在勝利一號洗禮(christening)儀式前，於4月16日從波特蘭(Portland)出發前往加拿大多倫多(Toronto)。勝利二號則將會於5月12日在芝加哥 接受洗禮。

「勝利號」2025年的行程從9晚到14晚的選項都有；其中包括了五大湖全航線，從芝加哥(Chicago) 或密爾瓦基(Milwaukee)出發前往多倫多，或反向從多倫多出發，造訪伊利湖(Erie)、休倫湖(Huron)、密西根湖(Lake Michigan)、安大略湖(Ontario)和蘇必略湖(Lake Superior)。

五大湖和聖羅倫斯海道(St. Lawrence Seaway)的航線，則會航行於芝加哥和蒙特婁(Montreal)之間；五大湖與雷灣(Thunder Bay)的航線則會從芝加哥出發，造訪密西根湖和蘇必略湖，並在密西根州的麥基諾島(Mackinac Island)停留一晚後返回芝加哥。

航程的停靠站包括密西根州的底特律和馬凱特(Marquette)、威斯康辛州格林貝(Green Bay)和安大略柯爾本港(Port Colborne)，讓乘客可以前往拜訪尼加拉大瀑布。勝利號也將會是唯一停靠芝加哥海軍碼頭的郵輪。

公司沿途還提供各種下船的旅遊行程，包括參觀密西根州蘇聖瑪麗(Sault Ste. Marie)的船閘Soo Locks和Museum Ship Valley Camp，瞭解該地區的歷史，以及參觀綠灣包裝工隊(Green Bay Packers)主場的藍波球場(Lambeau Field)。

根據勝利號官網，目前開放的航程票價從每人4999元起；票價包括上船前一晚的飯店住宿、前往郵輪的接駁車、郵輪上的飲食、港口導覽和無線網路等。