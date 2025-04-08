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全美人氣遊樂園排行 迪士尼驚失龍頭寶座

編譯周靜芝/即時報導
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小孩們在奧蘭多海洋世界（SeaWorld Orlando）觀賞海豚。Photo by Mick Haupt on Unsplash
小孩們在奧蘭多海洋世界（SeaWorld Orlando）觀賞海豚。Photo by Mick Haupt on Unsplash

米老鼠，靠邊站。一項新的調查公布了美國人最喜愛的遊樂園，令人驚訝的是，第一名並非迪士尼樂園。

博奕網站Nieuwe Casinos的調查檢視了主題樂園遊客在谷歌（Google）與貓途鷹 （Tripadvisor）上的評論，以決定哪些主題樂園獲得五星評價。

佛羅里達州仍然是遊客最滿意的州，因為海洋世界（Seaworld）旗下的探索灣（Discovery Cove）獲得超過85%訪客的滿分五星評價。探索灣位於奧蘭多，是個全包式度假景點，內有多個與海洋生物互動行程；還可獲贈奧蘭多海洋世界（SeaWorld Orlando）和奧蘭多水上樂園（Aquatica Orlando）的入場券。

最受歡迎的遊樂園名單上的第二位是位於賓州的Knoebels Amusement Resort，好評幾與Discover Cove相當，谷歌上的評分為4.8星（滿分5星），貓途鷹上的評分為4.5星。

繼續往南，排名第三的田納西州的大煙山雲霄飛車（Smoky Mountain Alpine Coaster）有成千上萬的人稱讚。這個遊樂園擁有全美第二長的下坡軌道，一趟歷時7至8分鐘。

如果這份名單上的遊樂園聽起來都很陌生，那麼排名第四的佛羅里達州的環球冒險島樂園（Universal Islands of Adventure）應該就十分耳熟了。冒險島以其電影主題景點而聞名，如侏羅紀公園與哈利波特的魔法世界。

位居榜單前五名的是，很容易被與迪士尼樂園混淆的迪士尼加州冒險樂園 (Disney California Adventure)。兩者區別在於，加州冒險樂園有更多提供給成人的遊樂設施，而迪士尼樂園則有更多經典的迪士尼樂趣。

新澤西州的遊樂園雖未進入前十，但六旗大冒險 (Six Flags Great Adventure)、Jenkinson's Boardwalk、Morey's Piers和Nickelodeon Universe等主題樂園卻多次上榜。

全美十大人氣主題公園排行榜

1. 探索灣 - 佛州

2. Knoebels Amusement Resort - 賓州

3. 大煙山雲霄飛車 - 田納西州

4. 環球冒險島 - 佛州

5. 迪士尼加州冒險樂園 - 加州

6. 魔法王國（Magic Kingdom）- 佛州

7. 甘迺迪太空中心參觀園區（Kennedy Space Center Visitor Complex）- 佛州

8. 迪士尼動物王國（Disney’s Animal Kingdom）- 佛州

9. 環球影城（Universal Studios Florida）- 佛州

10. 假日世界飛濺水道探險主題樂園（Holiday World & Splashin’ Safari）- 印第安納州

迪士尼 佛州 加州

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