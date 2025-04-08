全美人氣遊樂園排行 迪士尼驚失龍頭寶座
米老鼠，靠邊站。一項新的調查公布了美國人最喜愛的遊樂園，令人驚訝的是，第一名並非迪士尼樂園。
博奕網站Nieuwe Casinos的調查檢視了主題樂園遊客在谷歌（Google）與貓途鷹 （Tripadvisor）上的評論，以決定哪些主題樂園獲得五星評價。
佛羅里達州仍然是遊客最滿意的州，因為海洋世界（Seaworld）旗下的探索灣（Discovery Cove）獲得超過85%訪客的滿分五星評價。探索灣位於奧蘭多，是個全包式度假景點，內有多個與海洋生物互動行程；還可獲贈奧蘭多海洋世界（SeaWorld Orlando）和奧蘭多水上樂園（Aquatica Orlando）的入場券。
最受歡迎的遊樂園名單上的第二位是位於賓州的Knoebels Amusement Resort，好評幾與Discover Cove相當，谷歌上的評分為4.8星（滿分5星），貓途鷹上的評分為4.5星。
繼續往南，排名第三的田納西州的大煙山雲霄飛車（Smoky Mountain Alpine Coaster）有成千上萬的人稱讚。這個遊樂園擁有全美第二長的下坡軌道，一趟歷時7至8分鐘。
如果這份名單上的遊樂園聽起來都很陌生，那麼排名第四的佛羅里達州的環球冒險島樂園（Universal Islands of Adventure）應該就十分耳熟了。冒險島以其電影主題景點而聞名，如侏羅紀公園與哈利波特的魔法世界。
位居榜單前五名的是，很容易被與迪士尼樂園混淆的迪士尼加州冒險樂園 (Disney California Adventure)。兩者區別在於，加州冒險樂園有更多提供給成人的遊樂設施，而迪士尼樂園則有更多經典的迪士尼樂趣。
新澤西州的遊樂園雖未進入前十，但六旗大冒險 (Six Flags Great Adventure)、Jenkinson's Boardwalk、Morey's Piers和Nickelodeon Universe等主題樂園卻多次上榜。
全美十大人氣主題公園排行榜
1. 探索灣 - 佛州
2. Knoebels Amusement Resort - 賓州
3. 大煙山雲霄飛車 - 田納西州
4. 環球冒險島 - 佛州
5. 迪士尼加州冒險樂園 - 加州
6. 魔法王國（Magic Kingdom）- 佛州
7. 甘迺迪太空中心參觀園區（Kennedy Space Center Visitor Complex）- 佛州
8. 迪士尼動物王國（Disney’s Animal Kingdom）- 佛州
9. 環球影城（Universal Studios Florida）- 佛州
10. 假日世界飛濺水道探險主題樂園（Holiday World & Splashin’ Safari）- 印第安納州
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