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不必遠赴荷蘭 在美國就可被數百萬鬱金香花海包圍

編譯周靜芝/即時報導
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鬱金香。Image by Ralph from Pixabay
鬱金香。Image by Ralph from Pixabay

到荷蘭觀賞鬱金香花海，一直是許多人的旅遊心願。去年，荷蘭著名的庫肯霍夫（Keukenhof）公園湧入了超過140萬名來自世界各地的遊客。內幕新聞撰稿人伯納黛特·萊恩金（Bernadette Rankin）表示，由於旅費與時間考量，這項行程對她總是遙不可及。

因此，當萊恩金發現美國最大的鬱金香節就在華盛頓州西北部、距離西雅圖以北一小時車程的地方舉行時，她感到非常興奮。為期一整個四月的這項活動位於被稱為「西北部荷蘭」的斯卡吉特谷（Skagit Valley），萊恩金說，她知道自己非得去看看這個鬱金香節（Tulip Festival）不可。

斯卡吉特谷鬱金香節由該地區的四個花卉農場組成，各自有不同的活動與慶祝方式；每個農場的成人票價從13元至20元不等。

為了避開周末洶湧的人潮，同時節省幾塊錢，萊恩金選在平日參觀了最大的農場RoozenGaarde，這裡大約有200種鬱金香，在大片壯麗花海旁還種植了一排巨大的綠色樹籬。

循著路標走到售票處，這裡也是最佳的觀賞地點，萊恩金說，她第一次領略到美景震撼人心的滋味；她花了15元（含稅）購買了僅能入場一次的門票。

走出售票處，可看到一個仿造的荷蘭木製風車，四周環繞著色彩鮮艷的鬱金香；風車後是盛開的鬱金香花田和綿延的喀斯喀特山脈（Cascade Mountain Range），整個景色令人屏息。

沉浸在鬱金香花海中的萊恩金，終於放慢了興奮的腳步，細細欣賞周遭數百萬花朵的美麗。她仔細觀賞一朵朵鬱金香，看著花瓣令人驚訝的細節與色彩。

整片花田給人的感覺就像是50英畝的拼布被，一排排鮮豔的純色花朵從黃色到紫色，從亮麗的芭比粉紅到她的最愛：耀眼的紅色鬱金香。

接著，萊恩金在展示區欣賞精心布置的園藝花卉，這些鬱金香被專業地種植在一起，向潛在買主展示它們可以在自己花園中重現的景象。萊恩金說，她真希望自己也有一個花園，可以買一些球莖回家。

萊恩金說，她沒有去參觀其他的農場，她的鬱金香節體驗在RoozenGaarde開始，也在RoozenGaarde結束，因為她完全沈醉在一望無際的花海中。

但如果有充裕的時間，且不介意支付每個地點的門票，她建議參觀所有四個參加斯卡吉特谷鬱金香節的農場；它們彼此距離不遠，值得停下來完成一次獨一無二、終生難忘的旅行。

芭比 華盛頓州 西雅圖

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