5項隱形費用墊高旅遊成本 如何避免？

示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels

假期的回憶可能是無價的，但假期本身，卻可能會讓你的錢包大幅縮水。

雖然隱形成本是各行各業都都存在的問題，但當你出門旅遊時，這問題卻會更頻繁出現，像是會增加你飯店帳單的度假費(resort fee)，或是租車 公司在你還車時收取額外費用等。根據專家介紹，以下是旅行時常見的五種隱性成本，以及該如何避免這些成本。

行李托運

Going.com旅遊專家凱蒂．納斯楚(Katy Nastro)指出，很多人都不知道，每間航空公司的行李托運費用，都會因為你決定付款的時間而有所差異。

如何避免：若需托運行李，請在訂機票時就先付款。納斯楚說，你也可以試著帶行李過安檢(先確保行李大小能通過安檢），並在登機口被要求時，自願托運行李。

度假費

線上旅遊指南Travel Lemming創辦人兼主編奈特．哈克(Nate Hake)解釋，度假費是強制性費用，通常不包含在房費中。這費用是用來支付使用像是游泳池、健身房和其他設施的費用，就算你使用這些設施也仍須支付這費用。

如何避免：仔細閱讀細項，這樣能幫你更好的控制預算。哈克指出：「你也可以在谷歌上搜尋酒店名稱加『度假費』，這樣通常你就能查出具體的費用應該是多少。」

外匯交易費(Foreign Transaction Fees)

Travel Lemming資深作家兼全職旅客絲凱．阿里艾拉(Sky Ariella)指出，當你在國外刷信用卡時，都會需要交一筆外匯交易費，這費用通常落在你所刷金額的1%到3%。例如：如果你刷了1000元，取決於信用卡公司的收費標準，你可能會需要支付10元到30元的外匯交易費。

如何避免：阿里艾拉建議，至少在出遊前諮詢你的信用卡公司，瞭解它們的外匯交易費，或是找一張不收取外匯交易費的信用卡；但這類信用卡通常都會收取年費，所以你需要算一下這樣做是否划算。

動態貨幣 轉換費(Dynamiccurrency conversion，DCC)

哈克提醒，出國旅行時也要額外注意ATＭ費用，尤其是動態貨幣轉換費，簡稱DCC；這些是ATM或信用卡終端，提供用本國貨幣支付的「便利」而收取的費用。加上外匯交易費，這些費用可能達到你所消費金額的3%或更多。

如何避免：在ATM上選擇「拒絕轉換」。

油費

租車時，最經濟的加油選擇，是自行加油，這樣你才能在還車時，將油表得讀數控制到與你拿車時相同。

如何避免：選擇自行加滿油箱；事先找好離還車點最近的加油站 ，確保他們在你要還車時有營業。