聯合航空開航關島-台北 促銷票最低300美元

聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一（左三）與關島觀光局局長暨執行長雷珍 ∙畢斯柯 ∙李（左四）共同慶祝聯合航空開航台北-關島航線。(記者甘芝萁／攝影)

聯合航空 2日首航關島-台北航線，並以每周兩班，周三、周六飛航提供服務。是目前唯一提供定期航班往返台灣與距離美國領土最近的關島之間的航線。初期為慶祝與推廣新航線開航，聯合航空祭出優惠票價，6月27日前經濟艙來回未稅價1萬元(台幣，下同，約300美元)起。

聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一表示，這對聯合航空來說是個特別的日子，開啟了新航線，提供旅客更多的旅遊目的地選擇，感謝關島觀光局的全力支持與協助，促成新航線開航，積極向外界推廣關島，成為美國觀光旅遊的首選目的地。

關島觀光局局長暨執行長雷珍 ∙畢斯柯 ∙李說，期待此航線開航已久，對於關島旅遊復甦也至關重要，喜迎更多旅客來訪關島，感受這座島嶼的獨特魅力。

雷珍 ∙畢斯柯 ∙李說，關島提供台灣旅客45天的免簽待遇，還有免稅購物優惠，無須持有國際駕照就可自價暢遊關島，全年氣候宜人，適合從事跳傘、水上活動、越野探險等戶外體驗，還有查莫洛文化的傳統表演、夜市等，在亞洲就能感受美國風情，並深入體驗獨特的在地原住民文化。

目前聯合航空為唯一提供台北直飛關島定期航班的航空公司，採737-800機型執飛，提供共166個座位數，包括16席商務艙、42席舒適經濟艙、108席經濟艙。航班時間為台北時間周三UA166 10：30台北-關島16：20，周六UA166 11：00台北-關島16：50；周三、周六UA165 07：00關島-台北09：25。來回商務艙票價未稅約4萬(約1,204美元)，經濟艙約1.5萬(約451美元)，6月27日前經濟艙促銷價約1萬元起。