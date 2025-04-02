我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「蝙蝠俠」方基墨驚傳過世 洛杉磯病逝享壽65歲

佛州眾議員補選共和黨勝 威州高院選舉自由派贏

聯合航空開航關島-台北 促銷票最低300美元

記者甘芝萁／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一（左三）與關島觀光局局長暨執行長雷珍 ∙畢斯柯 ∙李（左四）共同慶祝聯合航空開航台北-關島航線。(記者甘芝萁／攝影)
聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一（左三）與關島觀光局局長暨執行長雷珍 ∙畢斯柯 ∙李（左四）共同慶祝聯合航空開航台北-關島航線。(記者甘芝萁／攝影)

聯合航空2日首航關島-台北航線，並以每周兩班，周三、周六飛航提供服務。是目前唯一提供定期航班往返台灣與距離美國領土最近的關島之間的航線。初期為慶祝與推廣新航線開航，聯合航空祭出優惠票價，6月27日前經濟艙來回未稅價1萬元(台幣，下同，約300美元)起。

聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一表示，這對聯合航空來說是個特別的日子，開啟了新航線，提供旅客更多的旅遊目的地選擇，感謝關島觀光局的全力支持與協助，促成新航線開航，積極向外界推廣關島，成為美國觀光旅遊的首選目的地。

關島觀光局局長暨執行長雷珍 ∙畢斯柯 ∙李說，期待此航線開航已久，對於關島旅遊復甦也至關重要，喜迎更多旅客來訪關島，感受這座島嶼的獨特魅力。

雷珍 ∙畢斯柯 ∙李說，關島提供台灣旅客45天的免簽待遇，還有免稅購物優惠，無須持有國際駕照就可自價暢遊關島，全年氣候宜人，適合從事跳傘、水上活動、越野探險等戶外體驗，還有查莫洛文化的傳統表演、夜市等，在亞洲就能感受美國風情，並深入體驗獨特的在地原住民文化。

目前聯合航空為唯一提供台北直飛關島定期航班的航空公司，採737-800機型執飛，提供共166個座位數，包括16席商務艙、42席舒適經濟艙、108席經濟艙。航班時間為台北時間周三UA166 10：30台北-關島16：20，周六UA166 11：00台北-關島16：50；周三、周六UA165 07：00關島-台北09：25。來回商務艙票價未稅約4萬(約1,204美元)，經濟艙約1.5萬(約451美元)，6月27日前經濟艙促銷價約1萬元起。

聯合航空

上一則

「我的社安」網站當機進不去 民眾收到「領不到福利」通知

延伸閱讀

中國三大航空公司 去年虧損62億人民幣

中國三大航空公司 去年虧損62億人民幣
財經簡訊

財經簡訊
華府機場旁有人違規放風箏 聯合航空客機撞上

華府機場旁有人違規放風箏 聯合航空客機撞上
1月才迎黃金時代 川普政策打擊… 航空業下修Q1獲利

1月才迎黃金時代 川普政策打擊… 航空業下修Q1獲利

熱門新聞

網約車司機。Image by Brian Penny from Pixabay

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

2025-03-27 11:21
有些App可能在無形之中大量消耗你的手機資源。路透

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

2025-03-31 12:45
起司通心粉。示意圖。Image by Hucklebarry from Pixabay

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

2025-03-31 09:49
「備餐」（meal prep）聽起來好像很麻煩，但實際上可以節省大量的時間。路透

每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力

2025-03-27 14:28
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。(聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影)

台灣人在美國逛好市多 店員一看會員卡驚呼：全球最強

2025-03-30 20:58
脫掉鞋子，讓身體「接地」(grounding)。Image by Kati from Pixabay

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

2025-03-31 09:12

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網