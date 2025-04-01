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美最豪華列車今夏增2路線 輕鬆飽覽科州美景、體驗多樣溫泉

編譯廖振堯／即時報導
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全美最豪華「洛磯山登山者號」(Rocky Mountaineer)以穿越洛基山脈、能飽收優美風景路線、配有全景窗戶的列車而聞名，今年6月將推出兩個全新「精簡版」旅遊行程，讓遊客輕鬆遊覽溫泉和山景。(美聯社)
全美最豪華「洛磯山登山者號」(Rocky Mountaineer)以穿越洛基山脈、能飽收優美風景路線、配有全景窗戶的列車而聞名，今年6月將推出兩個全新「精簡版」旅遊行程，讓遊客輕鬆遊覽溫泉和山景。(美聯社)

全美最豪華「洛磯山登山者號」(Rocky Mountaineer)以穿越洛基山脈、能飽收優美風景路線、配有全景窗戶的列車而聞名，今年6月將推出兩個全新「精簡版」旅遊行程，讓遊客輕鬆遊覽溫泉和山景。

「旅遊與休閒」(Travel + Leisure)雜誌報導，原路線為「從洛基山到紅岩(Rockies to the Red Rocks)」，往返於丹佛和猶他州摩押(Moab)，中途停靠科羅拉多州的格倫伍德泉(Glenwood Springs)；兩條縮短版的路線則只從丹佛往返格倫伍德泉，在6月至8月間出發，且是2025年獨家行程。

兩個限時行程中，較短的是「輕旅行程」(Getaway Package)，在洛磯山登山者號住兩天、格倫伍德泉住兩晚；較長的「經典行程」(Classic Package)則還包含在丹佛住兩晚(啟程和回程時各一晚)。乘客可以預訂列車上的SilverLeaf服務，可以透過寬大的全景窗戶欣賞山水風光，並在座位上享用美味佳餚和飲料；更高檔的SilverLeaf Plus除了享有相同設備服務，還多加專屬休息車廂、高檔酒水，包括當地葡萄酒和手工雞尾酒。

格倫伍德泉是一座以豐富的溫泉和山景而聞名的山區小鎮，遊客從丹佛出發後，沿著風景優美的路線前往山區。火車將穿越大陸分水嶺(Continental Divide)，沿著科羅拉多河前行，最終到達該州最壯觀的峽谷景觀。

抵達格倫伍德泉後，可以探索該市的眾多溫泉。歷史悠久的格倫伍德泉溫泉度假村擁有全球最大的溫泉池，現在還開發了五個新的「礦物泉」(mineral baths)。鐵山(Iron Mountain)溫泉泳池則沿著科羅拉多河階梯式座落，其中一些WorldSprings溫泉池模仿世界各地著名溫泉的礦物質含量，包括冰島的藍湖溫泉(Blue Lagoon)。若想體驗天然的地下蒸汽浴，可以前往Yampah Spa & Vapor Caves，這是建在山上的地貌奇觀，為北美僅有幾個已知的天然蒸汽洞穴之一。

格倫伍德泉亦有全美唯一的山頂主題樂園(擁有全美最高的環形雲霄飛車)便在此地；此外周遭也有許多健行路線，其中包括通往懸湖(Hanging Lake)的著名路線，這是位於格倫伍德峽谷(Glenwood Canyon)的一個洞石湖，旁邊還有瀑布。

猶他州 冰島 科羅拉多州

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