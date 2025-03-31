登富士山 今年收費翻倍還需通過測試

日本富士河口湖，背景為富士山。（路透）

日本富士山 被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，不但是全球知名的地標，也是日本的象徵；但它同時也一座有數百萬遊客湧入的「垃圾山」。

CNN報導，為了保護這個熱門旅遊景點，富士山橫跨的靜岡與山梨縣在2025年7月至9月的登山季節前制定了新規定。

首先，任何要攀登富士山的人都需支付4000日圓（27美元）申請登山許可證，還需在線上預訂時段，因為每天只開放4000個名額。

這比2024年的費用高出一倍，去年富士山首度實施強制性「觀光稅」；在此之前，建議每人可選擇捐贈1000日圓。

山梨縣知事長崎幸太郎在去年表示，透過強力推廣登富士山的安全措施，將確保富士山這一世界瑰寶得以傳承後世。

越來越多的登山者並非唯一的問題，有些登山者因為穿著涼鞋與拖鞋，或未攜帶適當裝備或足夠的水而需要醫療照護。

為此，在四條富士山登山路線中、擁有三條起點的靜岡縣增加了一項額外措施。有意健行者需參加有關健行安全與當地規則的簡短課程，通過簡短的測試，以確定他們瞭解這些資訊。

另一項限制措施則是針對登山的時間。每天從下午2點至凌晨3點，將禁止任何未在山屋過夜者上山。這些山屋位於富士山步道沿線，供選擇過夜而非試圖在一天內完成整個登山行程者租用。

日本各地越來越多景點都在試圖平衡外國旅客帶來的收入與「過度旅遊」的挑戰。嚴島神社是廣島外海「漂浮海上」的鳥居，在2023年開始收取門票，作為管理人氣拍照景點的方法。冰天雪地的溫泉小鎮小樽不得不雇用保全巡邏小鎮，應對每年冬天蜂擁而至的人潮。

「過度旅遊」的問題不限於日本，目前為止，國際旅客令人咋舌的荒誕行徑已成為熱門話題。

3月中旬，一名美國遊客被拍到從袋熊媽媽身邊搶走一隻袋熊寶寶並帶著它跑走，引起全世界公憤。3月7日，一名賓州男子在新澤西州 機場通過安檢時被發現褲子裡藏有一隻活的海龜。

在中國一家餐廳，兩名用餐者在火鍋中撒尿的影片在網路上瘋傳，導致該連鎖餐廳向顧客退款。在愛爾蘭，一位運動人士試圖阻止遊客摸都柏林著名的茉莉·馬龍（Molly Malone）塑像的胸部。

飛機一直都是不法行徑的溫床，但三月發生的亂象更多。在過去三周，飛機上發生的事件包括咬人、推擠、吞食念珠、計畫與川普總統對話，以及廁所堵塞到飛機不得不折返。