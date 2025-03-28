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聯合航空聯名信用卡大漲年費 會員：該停掉它了

記者張聲肇／即時報導
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聯合航空24日宣布調漲聯名信用卡及機場貴賓室的年費。圖取自聯合航空網站
聯合航空24日宣布調漲聯名信用卡及機場貴賓室的年費。圖取自聯合航空網站

聯合航空24日宣布調漲聯名信用卡及機場貴賓室的年費，最高漲額達170元，儘管聯航一再強調新增的好康大於漲價，不少會員打過算盤後，認為「該停掉它了。」

聯航說，它和大通銀行共同發行的聯名信用卡年費調漲後，好康也增加，包括｢簽約福利金｣、共用班機點數、票價折扣等等。

聯航哩數好康忠誠會員事業部（MileagePlus loyalty）執行長南恩（Richard Nunn）說，「沒錯，費用調漲了，可是我們很清楚調升的卡費和會員會帶來的新增價值和好處，會超過新增的價格。」

各航空公司都靠行李收費、選座位也要收費等招數調升「機票費」，同時靠聯名卡「解鎖」過去機票附隨的好處，如行李托運免費。幾年前，哪有人聽說選位置還要額外收費的？

聯航是全球飛行路線最多的民航公司，它的入門「探索」卡（Explore）的年費從95元漲為150元，「追尋」卡（Quest）從250元增為350元，「俱樂部」會員卡更從525元劇增為695元。

某「探索」卡會員在Reddit平台上抒發觀感說，「謝了，該把卡停掉了。」

聯航向客戶說明：高費用伴隨額外的好康，包括更多航空公司和共乘班機抵扣點數、「易買得」貴賓卡（Instacart+零售雜貨購物服務）和旅館訂房優惠。聯名卡、會員卡使用越多，越容易「進階」為高級會員。

沒有聯航「俱樂部」級聯名卡的旅客，要享用機場貴賓室的方便，單獨買貴賓卡更貴了--年費從650元漲為750元。家庭會員費用更高，年費從650元漲為1400元，才能攜帶兩名客人進入。

聯航說，候機廳貴賓室費用調漲，有兩大目的：一、和競爭同業看齊；二、減低使用人次，因為耗費巨資改進並擴大貴賓休息室後，不能太擁擠，顯得不夠高貴。

民航報告公司說，2月份透過旅行社售票儘管票價降，銷售額仍跌了3.5%。南恩說，過去兩年就增加了1700萬「哩數好康」（MileagePlus）會員。他似乎不怕哩程基點卡漲價，也像貴賓室會員卡一樣，導致以價制量。

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