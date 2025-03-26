拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

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拍護照 用的照片時，為何不能微笑？專家說，機場的臉部辨識 軟體認不出來，是主要原因。

Passport-Photo.Online生物特徵攝影與旅遊專家涂若斯卡（Karolina Turowska）說，電腦的演算法沒人腦厲害，電腦比對三維度的人臉和二維度的照片時，需精確「逐點辨認」並測量活人的臉部特徵，包括瞳孔、兩耳、鼻子和嘴巴之間的距離、嘴巴和眼睛的寬度，等等。

她說，笑臉會改變臉部各器官距離的比例，讓電腦辨認起來，更加困難。

這就是許多國家規定，護照照片上的臉，必須表情「中立」不偏的原因。

而且，每一個國家可能有不同的「中立」標準，例如，法國護照申請人，若照片裡面，臉部嘴角上揚，就可能遭退回。英國的規定是「整個頭部和上肩的近照，不得有其他物體或人」，背景純奶油或淡灰色，且不得紅眼。

英國護照的要求另要「閉嘴，眼睛直視鏡頭，眼前不得有頭髮，或任何遮臉的東西。」除非就醫或宗教理由，頭部不得覆蓋。除非非戴眼鏡不可，照片不能有眼鏡。

美國的規定更嚴格：彩色、最近6個月的容顏、白色或近白色背景、表情中立兩眼睜開、穿日常服裝、不得穿制服、也不得穿宗教服（當作日常服者例外）。不得戴帽，連髮際都不得遮掩，宗教習俗日常戴帽者例外，但臉部不得受任何遮掩，包括陰影。

眼鏡的規定也更嚴--除非眼睛剛開刀，醫生要求非戴眼鏡不可，申請人須出示醫生簽名的證明。眼鏡的鏡框不得遮眼，鏡片不得發亮、投影、反射。平時就戴助聽器的人，可戴著拍照。