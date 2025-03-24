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放鬆、探索、沉浸…今年5個最佳慢旅遊目的地

編譯潘勛／即時報導
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義大利托斯卡尼(Tuscany)。Image by Klaus Stebani from Pixabay
義大利托斯卡尼(Tuscany)。Image by Klaus Stebani from Pixabay

這個時代旅遊速度好快，假期過得像旋風，然而新運動正蔚然成形，那便是慢旅，鼓勵遊客沉浸於目的地的文化、傳統及日常生活，而非匆匆由一個景點趕往下一個；yahoo!生活表示，如果遊客準備接受更細心體會的慢旅，有五個值得推薦的旅遊地點。

第一是日本京都。對追求沉浸於日本古代文化的旅客，這兒堪稱慢旅天堂；可以到山茶花茶屋，慢慢享受日本茶道；或者到嵐山竹林，慢踱而有所悟。住宿可以到俵屋旅館，體會真正的日式經驗。京都的禪院、寧靜的亭園如龍安寺、慈照寺，都鼓勵訪客駐足、反思並領略簡約之美。

再來是義大利托斯卡尼(Tuscany)。對於想慢活於鄉間的人，托斯卡尼提供遼闊的起伏山丘、葡萄園及歷史悠久的村落。遊客可以在法朵莉亞匹文(Fattoria Pieve a Salti)酒店這樣的地方，住下來過田園生活，還有在蒙特普爾恰諾(Montepulciano)博爾戈客棧(Osteria del Borgo)之類的地方，品味直接由田裡採摘上晚餐桌的食物。步行或騎腳踏車，探索聖吉米尼亞諾(San Gimignano)、蒙特普爾恰諾這樣的中世紀小城，深入領略托斯卡尼千古悠悠的精神特質。

假如你想排掉數位的毒素，泰國清邁是理想去處。這個泰北城市以安適的度假村而聞名，如帕瓦納排毒養生酒店(Pavana Chiang Mai Resort)，供遊客做瑜珈、冥想打坐。也可以去綠洲水療享受泰式按摩，或到悟孟寺安靜遙逍。泰國農產烹飪學校、夜市有提供烹飪課程。啪啦寺等較不出名的寺廟都提供機會，讓你經驗到既充足又放鬆的機會。

熱愛到壯麗戶外風景徜徉的人，智利巴塔哥尼亞(Patagonia)是絕佳去處，有冰河、永續的生態小屋以及眾多的野生動植物，喜愛環保的遊客來這裡如登天堂。住宿在巴塔哥尼亞生態露營酒店(EcoCamp Patagonia)，走在百內國家公園(Torres del Paine National Park)步道，或泛舟於格雷冰川(Grey Glacier)融化的河水裡，既永續又滿足。

西班牙安達露西亞(Andalusia)地區糅合佛萊明哥音樂、摩爾式建築、純正的塔帕斯文化，是完美的慢旅去處。遊客不是急急穿梭於城市，而是在馬拉加(Málaga)的平皮(El Pimpi)之類的當地酒館慢條斯理吃飯，坐在馬背上踱步過鄉間，或火車領略該地區。

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