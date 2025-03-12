全美「最快樂海灘」 俄勒岡海岸贏過佛羅里達

俄勒岡州的坎農海灘(Cannon Beach)。Image by Daniela Morescalchi from Pixabay

英國一家旅行社利用人工智慧(AI)技術分析遊客臉上笑容後發現，位於俄勒岡州 的坎農海灘(Cannon Beach)是全美最容易讓遊客感到快樂的海灘第一名。

據雅虎(Yahoo)報導，當人身處在海邊時確實比較容易展露笑容，心情也更加放鬆，這是有科學根據的。已故尼科爾斯博士(Dr. Wallace J. Nichols)在他2014年出版的著作「藍色心靈」(Blue Mind)中指出，當人們處於水中或靠近水邊時，焦慮感會降低、內心也會較平靜。

於是稍早倫敦旅遊公司CV Villas便進一步利用亞馬遜AWS臉部辨識 軟體(AWS Facial Recognition)，分析全球超過100處海灘數千張Instagram照片，藉此找出哪個海濱景點能讓遊客「笑容最多、最快樂」。結果發現排名最前面的地點都位於歐洲，例如西班牙錫切斯海灘(Sitges Beach)還奪下全球第一名殊榮，美國則是由俄勒岡州坎農海灘奪冠，成為全美最快樂的海灘。

CV Villas表示，臉部辨識技術可透過遊客臉上的「正面表情」來判斷當時的快樂程度，並給每張照片打出滿分100的「快樂指數」，每處地點的最終分數是集合所有照片分數的平均值，坎農海灘的平均得分則為89.11分。

對於已去過俄勒岡海岸的人來說，這次排名結果應不會感到意外，因為坎農海灘的景色的確令人驚豔。當地最著名的景點是「乾草堆岩」(Haystack Rock)，這座高達235呎的玄武岩海蝕柱，每年吸引許多簇絨海鸚(tufted puffin)在此築巢繁殖。此外，當地還有迷人的潮間帶景觀、鄰近多條風景優美的健行步道以及一座充滿藝術畫廊、糖果店、當地餐廳和精釀啤酒屋的可愛海濱小鎮。

另外，北美洲還有兩座海灘也擠進全球前25名榜單，分別是墨西哥 的海豚海灘(Playa Delfines)與佛羅里達州的希耶斯塔海灘(Siesta Key Beach)，後者近期才剛被評選為美國最佳海灘。