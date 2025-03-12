我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城居民首度確診感染麻疹 曾到LAX機場

WSJ：闖關之路遭擋 走線客調頭南返

全美「最快樂海灘」 俄勒岡海岸贏過佛羅里達

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄勒岡州的坎農海灘(Cannon Beach)。Image by Daniela Morescalchi from Pixabay
俄勒岡州的坎農海灘(Cannon Beach)。Image by Daniela Morescalchi from Pixabay

英國一家旅行社利用人工智慧(AI)技術分析遊客臉上笑容後發現，位於俄勒岡州的坎農海灘(Cannon Beach)是全美最容易讓遊客感到快樂的海灘第一名。

據雅虎(Yahoo)報導，當人身處在海邊時確實比較容易展露笑容，心情也更加放鬆，這是有科學根據的。已故尼科爾斯博士(Dr. Wallace J. Nichols)在他2014年出版的著作「藍色心靈」(Blue Mind)中指出，當人們處於水中或靠近水邊時，焦慮感會降低、內心也會較平靜。

於是稍早倫敦旅遊公司CV Villas便進一步利用亞馬遜AWS臉部辨識軟體(AWS Facial Recognition)，分析全球超過100處海灘數千張Instagram照片，藉此找出哪個海濱景點能讓遊客「笑容最多、最快樂」。結果發現排名最前面的地點都位於歐洲，例如西班牙錫切斯海灘(Sitges Beach)還奪下全球第一名殊榮，美國則是由俄勒岡州坎農海灘奪冠，成為全美最快樂的海灘。

CV Villas表示，臉部辨識技術可透過遊客臉上的「正面表情」來判斷當時的快樂程度，並給每張照片打出滿分100的「快樂指數」，每處地點的最終分數是集合所有照片分數的平均值，坎農海灘的平均得分則為89.11分。

對於已去過俄勒岡海岸的人來說，這次排名結果應不會感到意外，因為坎農海灘的景色的確令人驚豔。當地最著名的景點是「乾草堆岩」(Haystack Rock)，這座高達235呎的玄武岩海蝕柱，每年吸引許多簇絨海鸚(tufted puffin)在此築巢繁殖。此外，當地還有迷人的潮間帶景觀、鄰近多條風景優美的健行步道以及一座充滿藝術畫廊、糖果店、當地餐廳和精釀啤酒屋的可愛海濱小鎮。

另外，北美洲還有兩座海灘也擠進全球前25名榜單，分別是墨西哥的海豚海灘(Playa Delfines)與佛羅里達州的希耶斯塔海灘(Siesta Key Beach)，後者近期才剛被評選為美國最佳海灘。

俄勒岡州 臉部辨識 墨西哥

上一則

吃糖後記得刷牙 營養學家：馬鈴薯、吐司也需要

下一則

紐約市這家隱密餐廳 貝克漢是熟客、曾因吉兒拜登封街

延伸閱讀

布碌崙巴斯海灘華人住家 遭入室搶劫

布碌崙巴斯海灘華人住家 遭入室搶劫
布碌崙巴斯海灘華人住家遭入室搶劫

布碌崙巴斯海灘華人住家遭入室搶劫
2025全美最佳海灘 佛州這海灘居冠

2025全美最佳海灘 佛州這海灘居冠
Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3

Tripadvisor最美海灘 全美25處登榜加州占3

熱門新聞

洗碗機。Image by Devilishly Good from Pexels

洗碗機達人：5件絕不會做的事

2025-03-07 09:12
Image by Tima Miroshnichenko from Pexels

他們脫貧之道：不浪費錢在這8件事

2025-03-05 11:28
示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels

這7件事「降級」 退休生活會更快樂

2025-03-10 13:26
一項令人震驚的新研究發現，安全港個人退休計劃(Safe Harbor IRA)帳戶持有人可能會因隱藏費用和報酬偏低而失去一生的積蓄。(圖／123RF)

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

2025-03-06 12:35
示意圖。Image by SHVETS production from Pexels

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

2025-03-04 12:32
蘋果AirTag。圖取自Amazon.com

少見超低價…蘋果AirTag 4個70元

2025-03-04 11:24

超人氣

更多 >
12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬
郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思

郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思
范斯堂兄：澤倫斯基遭白宮伏擊 普亭認為美是有用的白痴

范斯堂兄：澤倫斯基遭白宮伏擊 普亭認為美是有用的白痴
接受高壓氧治療突發大火 密州5歲華童遭燒死

接受高壓氧治療突發大火 密州5歲華童遭燒死