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害怕坐飛機？聽聽專家怎麼說

世界新聞網李芊芊／即時報導
近期空難頻傳，許多時常搭飛機的人也開始患上「飛行焦慮」。路透
近期空難頻傳，許多時常搭飛機的人也開始患上「飛行焦慮」。路透

近期空難頻傳，許多時常搭飛機的人也開始患上「飛行焦慮」（flight anxiety），人物（People）雜誌採訪多位航空專家，幫助你更了解飛機和飛行，並正確面對恐懼、下次坐飛機不再心驚膽戰。

會焦慮是很正常的

當人因為飛行感到恐懼，告訴他們「不會有事」，或是提供他們各種證明飛機安全性的數據，很可能並不能起到安慰作用，反之，焦慮者應該正視自己的情緒和感受。

芝加哥國際機場地勤人員麥卡貝（Michael McCabe）解釋道，當我們以每小時400英里的速度在空中飛行，我們的處於極其不習慣的狀態，因此我們即使知道飛行安全的統計結果，我們的大腦也可能無法將客觀資料與當下感受連結起來。

飛行會越來越安全

麥卡貝以今年初發生在華府的事故舉例，表示每次有意外發生，航空人員都會調整措施並檢討失誤，讓同樣的事故不會發生第二次。

飛機可以經得起亂流

對於很多恐懼飛行的人來說，每次飛機遭遇亂流都是不小的驚嚇，但根據機師寇可（Kyle Koukol）的說法，飛機在建造之初就是為了抵禦亂流以及更多危險情況而設計的。

寇可補充道，飛機亂流是來源於大氣的溫度上升或下降所產生的氣壓變化，簡單來說就是風向轉變所帶來的摩擦搖晃，而機長會操控飛機盡快避開風場，並不會對飛機引擎或任何部分造成損傷。

機長們沒有在休息

由於現代飛機的自動駕駛系統非常完善，許多人可能以為機長們在飛機上不需要太專注，但寇可否認了這一點。

他表示，執飛的正副機長會不停查看飛行計畫並確認飛機狀態，飛行過程中除了自動飛行系統，乘客也受到專業人員的全程保護。

不同飛機會發出不同聲響

在飛行中感到焦慮的人常常被飛機發出的聲音嚇一跳，機長寇可對此表示，不同飛機的提示音會不一樣，比如產自波音（Boeing）和航空巴士（Airbus）的客機，會以不同響聲在起飛和降落時提醒乘客。

另外，不同的飛機引擎也可能發出不同的音頻，都屬於正常現象，不需要驚慌。

空服員都受過專業訓練

除了地勤人員和機長以外，在飛機上服務的空服人員也受過非常完善的訓練，除了端茶倒水，他們也是幫助旅客應對緊急情況的第一道防線。

資深空服員尼爾森（Sara Nelson）表示，空服人員在登上不同機型前，會接受完善的緊急逃生和危機應對訓練，不僅了解所有逃生和疏散路線，面對可能發生的攻擊行為也有完整應對策略。

注意聽指示

尼爾森解釋道，沒有人比空服人員更熟悉飛機上的避難和安全措施，所以如果發生危險，乘客一定要保持冷靜並仔細聆聽空服員指示。

尼爾森說：「如果空服員請你待在座位上，那就請待在原位坐好；如果在逃生過程中空服員指示不要攜帶任何物品，就不要堅持把行李帶在身邊。」

班機延誤不一定是壞事

雖然班機誤點或取消常常對旅程造成困擾，但尼爾森表示，發生這種情況通常代表航空人員在盡可能保證飛行的安全，以及航道的暢通。

機長寇可也同意此觀點，表示航空人員絕不會，也不應該為了趕時間而造成不必要的風險。

波音 華府 芝加哥

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