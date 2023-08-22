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旅行更順暢 這位空姐搭機必帶三件小物

編譯周靜芝 / 綜合報導
一名空姐在抖音分享搭機前必備的三件小物，可讓旅行更順暢。Getty Image
一名空姐在抖音分享搭機前必備的三件小物，可讓旅行更順暢。Getty Image

出門旅遊，在前往機場前，通常會有些待辦事項，例如收拾行李、辦理登機手續、給耳機充電。但是，一位暱稱為西西（CiCi）的空姐認為，去五金店也該列在待辦事項清單上。

日前她在抖音TikTok）上發布了一段影片，告訴網友們在搭機時應該始終帶著彈力繩（bungee cord）、鞋套和登山扣（carabiner clips）。西西在接受「商業內幕」（Insider）採訪時表示，這三樣物品不管是在機場或一般旅行都很有幫助。

她舉例說，鞋套是通過安檢時，不弄髒腳或襪子的理想工具。她在影片中示範，當通過TSA時，只要把鞋脫掉，穿上鞋套，就可不用擔心感染細菌地通過安檢掃描儀。

西西告訴「商業內幕」說，這些鞋套還可以放在行李箱裡。她認為最好用的是一種稱為painter shoe covers的鞋套，因為它們可以在打包行李時，把髒的運動鞋包在鞋套內，這樣便能讓其他衣物保持乾淨。

西西在影片中提到的另一件物品是彈力繩。她說，對於攜帶多個行李或物品的旅行者來說，這是必備之物。

她常用彈力繩將兩件行李綁在一起，例如一個手提箱加上雙肩背包。她說，她不會把背包背在肩上，而是用彈力繩纏繞在背包上，然後綁在行李箱上；飛行枕頭也可以用同樣的方法來攜帶。

最後，西西建議從五金店購買一個登山扣。身為一名空服人員，她曾見過旅客在將行李放入頭頂行李箱時，沈重的水瓶掉了出來，差點砸到別人的頭。她說，用登山扣把水瓶固定在背包上，可避免這種情況的發生。

或許，在下一次搭飛機前，你會考慮在待辦事項清單中增加去一趟五金店。

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