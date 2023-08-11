壓縮收納包 讓你行李帶的衣服多一倍

出門旅遊是件愉快的事，但行前打包行李則是件讓人頭痛的工作。Getty Images

出門旅遊是件愉快的事，但行前打包行李則是件讓人頭痛的工作。「旅遊與休閒」（Travel+Leisure）雜誌專欄作者明福德（Teddy Minford）說，即使是免費的，他也不喜歡托運行李，因為可能會遺失或是在領取行李時須等上許久；他很久以前就發誓要省去這些麻煩，只攜帶隨身行李。雖然兩周的歐洲之行只帶隨身行李輕鬆通關似乎是件不可能的任務，但他表示，這比多數人想像的要容易得多，尤其是如果知道如何有效率地打包行李。

Thule壓縮行李收納包可讓行李箱容量大增。取自Amazon

明福德說，十年來，他一直透過使用行李收納包來實現這一目標，但直到去年，他才發現了「神級」行李收納包：Thule壓縮行李收納包（Compression Packing Cubes）。明福德說，這些壓縮收納包幾乎讓他的行李箱能裝的衣服數量翻了一倍。

使用時，可將衣服放進（或折疊好）壓縮收納包、拉上拉鍊，就像普通收納袋一般；然後，外層的輔助拉鍊會將立方體的上下邊緣拉到一起，將衣服壓平，形成一塊比普通收納袋更平整的立方體。如此一來便可輕鬆放入行李箱，為鞋子、書本、厚毛衣或其他通常不得不留下的物品騰出更多空間。

Thule壓縮行李收納包有中型（13.98英吋×10.39英吋×1.42英吋，可容納11升）或小型（10.2 英吋×8.03英吋×1.1英吋，可容納5升），或者購買一套可容納16升。

明福德說，多數隨身行李箱可以放兩個中型收納包，或者在行李箱的兩邊各放一個中型和兩個小型收納包。這款收納包表面材質是半透明的，無需拉開拉鍊就能辨認裡面的物品；此外，還具有防水功能，很適合把濕的泳衣帶回去，而不會弄濕其他衣服。

明福德說，不止他對這款收納包的優點大為讚賞。在亞馬遜 上，Thule 的壓縮行李收納包獲得了4.7星評價。一位消費者在使用了幾個品牌後說，比起其他品牌，他更喜歡Thule。另一位網友表示，這些壓縮收納包出乎意外地好用，用來壓縮毛衣或外套等大件物品非常棒，還可用來將襪子、內衣等與其他衣物分開放置。