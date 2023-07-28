有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

若有行李束帶和吊牌，便可在機場行李轉盤上迅速辨識出自己的行李。（Photo by Dimitri Karastelev on Unsplash）

相信許多人都有這樣的經驗，在機場行李轉盤取行李時，得在大批雷同的行李箱中小心辨識，以免拿錯。「旅遊與休閒」（Travel+Leisure）網站專欄作者庫普塔（Karthika Gupta）最近前往北極圈參加一生必去一次的探險之旅；由於她不得不在最後一刻才更換航班，因此一直想辦法辨認她的行李，確保它們不會迷失的行李堆中。

Weewooday可調節行李箱束帶和吊牌。取自Amazon網站

庫普塔說，她在機場與一位同行旅客聊天時，對方提到Weewooday可調節行李箱束帶和吊牌（亞馬遜 網站售價20.49元），並敘述它們多次讓他一眼便找到自己的行李。這款行李束帶除了可以綁住行李，而且顏色鮮艷，再加上吊牌，在機場、火車站，甚至大巴士集中放置的行李堆中，都很容易辨認。

這款旅行小物在亞馬遜網站獲得超過1500個4.5顆星評價，庫普塔很快就為自己訂購了一套。她說，一開始她就對束帶的品質與耐用感到驚喜。它們寬度兩英吋，由加厚聚丙烯製成，在纏繞行李箱時不會輕易磨損或折斷。

束帶有六英尺長，適合各種尺寸的行李箱，庫普塔說，它們既適合她的大號硬殼行李箱，也適合她短暫過夜旅行時攜帶的旅行袋。帶扣由聚乙烯製成，不易滑動、隨時固定住束帶，確保旅途中行李箱的安全。庫普塔說，色彩鮮艷的吊牌在她一律黑色、銀色的行李箱上更加顯眼。

Weewooday可調節行李箱束帶和行李吊牌一包有四條束帶和四個附有姓名識別卡的矽膠行李吊牌。其中，一些鮮艷的顏色，如黃色、螢光綠，很容易在眾多外觀相似的行李中辨識出來。正如一位消費者所說，在行李轉盤上一大片黑色或深藍色的行李中格外醒目。

這款束帶可丟到洗衣機裡清洗，就能除去旅行中的污垢和灰塵。庫普塔說，吊牌上寫上名字，即使行李丟失，也能讓機場相關人員可以很快聯繫到她。

另一位經常旅行的消費者對可拆卸的吊牌表示讚賞，因為可以使用在其他旅行背包上。他說，有了它們，他的背包就很容易在眾多顏色類似的背包中被辨識出來；他真希望能早點買到它們，「真是太實用了」。