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附創可貼和止痛藥 輕巧急救箱打折

編譯莊瑞萌／即時報導
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邦迪(Band-Aid)80件組緊急旅行急救包。圖取自Amazon.com
邦迪(Band-Aid)80件組緊急旅行急救包。圖取自Amazon.com

暑假期間小朋友在家、戶外活動頻繁，發生小意外與擦傷難以避免。邦迪(Band-Aid)80件組緊急旅行急救包目前正在亞馬遜(Amazon)特價，使用40%折價券並選擇訂閱省錢方案後，售價只不到5元(價格以Amazon網站為準)。這款輕便的急救包適合放在車內、家中藥櫃或讓大學新鮮人帶去宿舍，是夏季必備用品。

根據今日美國報(USA TODAY)報導，隨著夏季活動如火如荼地展開，孩子們也放暑假在家，輕微的意外與擦傷勢必難以避免。雖然在藥櫃、緊急逃生包或旅行袋中準備一個可靠的急救包是大家都知道的事，但它也是最常被遺忘的必需品之一，而且等到發現少了某樣東西時，屆時往往只能被迫以哄抬的價格倉促購買。

這就是為什麼看到好的優惠時，就必須趁機將它放入購物車，因為現在在亞馬遜就能以不到5元的價格買到這款邦迪(Band-Aid)80件組緊急旅行急救包，務必記得在結帳時點選40%的數位折價券，並選擇訂閱省錢方案(Subscribe & Save)便能入手。

這款急救包的尺寸非常適合放在車內手套箱、家中藥櫃，或讓今年秋天即將入住大學宿舍的年輕學子一起帶。這款輕巧的80件組急救包也是夏季必備品，能處理這個季節熱愛戶外活動的生活方式中不可避免的碰撞、擦傷與輕微意外。

無論是準備家庭公路旅行、在星空下露營、前往人潮擁擠的主題樂園或單純在海灘享受陽光午後，它輕便的尺寸都能輕鬆放入任何包包或手套箱中，急救包內含新孢黴素(Neosporin)、鎮痛藥泰諾(Tylenol)與OK繃等值得信賴的必需品，避免輕微的割傷或突如其來的頭痛不會打亂今天的夏日冒險。

精華 FAQ

  • 目前在亞馬遜特價不到5元，但需於結帳時勾選40%數位折價券，並搭配Subscribe & Save訂閱省錢方案，實際價格仍以網站顯示為準。

  • 因為暑假期間孩子活動頻繁，戶外碰撞、擦傷與小意外更常發生；這款急救包可快速處理輕微傷口與頭痛，方便應對夏日各種突發狀況。

  • 它尺寸輕巧，適合放在車內手套箱、家中藥櫃、緊急逃生包或旅行袋，也很適合讓即將入住大學宿舍的學生隨身攜帶。

Amazon 亞馬遜

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