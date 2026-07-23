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拉風開學 別錯過Crocs的超級瑪利歐系列洞洞鞋

編譯廖振堯／即時報導
Crocs最新推出的超級瑪利歐(Super Mario)聯名系列。圖取自Amaz...
Crocs最新推出的超級瑪利歐(Super Mario)聯名系列。圖取自Amazon.com

Crocs最新推出的超級瑪利歐(Super Mario)聯名系列已於7月15日上市，蘑菇王國裡最受歡迎的角色在每款洞洞鞋上各顯特色，玩家們一定能找到最喜歡的一雙。

經典瑪利歐(Mario Classic)

這款亮眼的藍色洞洞鞋搭配瑪利歐招牌紅帽造型，鞋跟位置還加入瑪利歐吊帶褲的黃色鈕扣細節，一眼就能認出是瑪利歐。附6款專屬Jibbitz鞋扣飾，包括：2款瑪利歐造型、無敵星星、超級蘑菇、金幣、問號方塊，全是關卡中的經典元素。

耀西(Yoshi)

鮮綠色鞋身搭配不可拆卸的橘色背鰭，鞋底周圍則加入白色與橘色角色細節，造型十分吸睛，附6款專屬Jibbitz鞋扣飾，包括4款耀西造型、耀西蛋與蘋果。

庫巴(Bowser)

鞋款與庫巴同樣強悍霸氣，鞋面7根、後跟鞋帶5根尖刺充滿威懾力，綠色鞋面、紅橘色飾邊、黃色鞋底也是庫巴經典配色，鞋扣鉚釘則印有庫巴專屬標誌。

碧姬公主(Princess Peach)

設計充滿華麗公主氣息，亮粉鞋底加厚至1.6吋，並加入立體波浪飾邊設計，粉紅色鞋面有7款專屬Jibbitz鞋扣飾，包括碧姬公主、奇諾比奧(Toad)、藍寶石、3D皇冠，後跟鞋帶則鑲有固定式寶石裝飾。

經典超級瑪利歐(Super Mario Classic)

鞋款以經典遊戲元素打造，藍色鞋身印有金幣、無敵星星、綠龜殼圖案，鞋底則加入水管、草地、地面場景等立體細節，鞋外側鉚釘裝飾為超級蘑菇，後跟鞋帶固定有問號方塊徽章。鞋面還搭配8款專屬Jibbitz鞋扣飾，包括瑪利歐、路易吉(Luigi)。

若加入免費的Crocs Club會員，註冊後可享有下一筆訂單85折優惠，以及其他會員專屬優惠。Crocs也提供一次性的現役及退役軍人85折優惠，須透過ID.me驗證軍人身分。此外，Crocs也提供學生優惠，以及第一線救援人員、教師、醫護人員優惠，其中學生可享75折，其他符合資格可享85折，同樣需透過ID.me驗證身分。

精華 FAQ

  • 這系列已於7月15日正式上市，主打超級瑪利歐經典角色與關卡元素，讓消費者可從多款洞洞鞋中挑選自己喜歡的角色款式。

  • 系列包含經典瑪利歐、耀西、庫巴、碧姬公主與經典超級瑪利歐等款式，分別以藍色帽子、綠色背鰭、尖刺造型與公主珠寶等細節呈現。

  • 加入Crocs Club可享下一筆訂單85折；現役與退役軍人可用ID.me驗證獲85折；學生可享75折，第一線救援、教師與醫護人員則可享85折優惠。

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