全球賣出200萬個 南韓護頸枕回應個人需要

枕頭。示意圖，非文中產品。Image by Mark Hassed from Pixabay

枕頭是否適合足以影響睡眠質素，一個不適合的枕頭會讓頸椎整晚處於緊繃狀態，導致肩頸痠痛、打鼾或睡眠中斷。長久以來，消費者大多根據枕頭的柔軟度來選擇，認為愈柔軟愈好，然而有專家認為，由於每個人的頭部及頸部都不同，所需要的枕頭自然也不同。

今日美國(US TODAY)的消費欄目指出，愈來愈多人因過度使用手機而出現「低頭族頸椎病」，又或在辦公桌前長時間使用電腦使得頸部僵硬，又或不良的睡眠姿勢造成的困擾，都說明每個人所需要的枕頭都不能千篇一律。

由物理治療師創立的南韓 護理頸椎枕頭品牌Kanuda認為，真正的重點，應該是讓頸椎有正確排列，枕頭的功用是在支撐頸部，而不僅僅是為頭部提供緩衝。

頸椎的正確排列為何如此重要？因為它在多方面起著至關重要的作用，包括頭部支撐、睡姿、肌肉放鬆、血液循環及神經功能等。一旦枕頭無法正確支撐頸椎區域，自然導致肩頸痠痛等癥狀。

在這個理念下，枕頭應根據個人的體型來量身定製。為此Kanuda根據4 種不同的頭部及頸部輪廓設計，並配有快速的線上適配測試，幫助消費者找到最合適的枕頭。

這4個設計分別是圓頭型、略圓的輪廓、扁平頭型及較長的頸部，目的是在整夜支撐頸部的自然曲線，讓肌肉真正得到休息。

這個概念類似於矯正維持器的工作原理，是根據個人的身體形狀來矯正支撐。

這個枕頭個人化的方案，順應了日益增長的健康趨勢，結果其產品大受歡迎，在全球已售出超過200萬個，並獲得南韓物理治療師協會的推薦。

消費者現可在8月31日前，使用優惠碼「 KANUDA 」享受全場15%的折扣，並配有快速的線上適配測試，幫助消費者找到最合適的枕頭。