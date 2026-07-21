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沖泡美味咖啡關鍵步驟 少不了這款磨豆機

編譯尤寶琪／即時報導
Krups磨豆機。圖取自Amazon.com
Krups磨豆機。圖取自Amazon.com

優質咖啡豆？有了。過濾水？有了。現在你就只差一台好用的磨豆機了。研磨度對咖啡風味影響巨大，而消費者表示，這款來自Krups的精密錐形磨豆機「的確能讓咖啡更美味」。目前，這款平時正常售價為75元的12檔研磨度版本的磨豆機正在打48%折扣，而18檔研磨度版本也降價了39%。這或許就是製作美味咖啡的「最佳秘訣」。

這款磨豆機內建咖啡豆槽，方便存放咖啡豆，研磨度設置豐富，而且最棒的是，它非常容易清潔。

Krups磨豆機的兩個版本都附有豆槽，讓你可以將咖啡豆存放在裡面，節省空間；此外，包裝內還附贈小清潔刷，用於清除機器內部的灰塵和咖啡渣；機器整體拆卸方便，可依需求進行擦拭清潔。

這兩款機器的差異僅在於研磨度設定：一款有12檔，另一款則有18檔；數字越大，研磨度越粗。通常，較細的研磨度適用於土耳其咖啡壺和濃縮咖啡，中等研磨度用於普通滴濾咖啡，較粗的研磨度則適用於法式濾壓壺。

你只需將旋鈕旋轉到喜歡的研磨度設定，將不銹鋼豆槽放在機器下方，然後按下「開始」按鈕，研磨機就會自動從從豆槽開始研磨咖啡豆，並在磨完成後會自動停止。

自己磨咖啡豆是沖泡一杯新鮮咖啡的重要一步。

正如YES PLZ Coffee聯合創始人蘇米．阿里(Sumi Ali)曾告訴哈芬登郵報(HuffPost)播客節目「Am I Doing It Wrong?」主持人本賈比(Raj Punjabi)與麥可森(Noah Michelson)的那樣，研磨咖啡豆是製作一杯完美咖啡的最佳方式：「你可以控制你咖啡喝起來的精緻度。如果你想要一杯更濃的咖啡，那就把豆子磨細一點；如果喝起來有點苦，那就磨得粗一點。」

「現磨咖啡豆會帶來很大的差異，香氣會濃鬱得多，」阿里說，「味道會更加濃鬱；即便你是把咖啡豆在袋子裡用錘子砸碎，就算是這樣做，也會比預磨咖啡粉強。」

精華 FAQ

  • 文章提到有2種版本，分別是12檔研磨度與18檔研磨度；數字越大代表研磨越粗，能依不同沖煮方式調整使用。

  • 因為研磨後的新鮮咖啡豆香氣與味道都更濃鬱，且可控制粗細來影響濃淡；相較於預磨咖啡粉，風味表現更好。

  • 它內建咖啡豆槽可節省空間，研磨時按下開始鍵即可自動運作並停止，另附清潔刷且機器可拆卸，方便日常擦拭清理。

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