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可折疊反光遮陽簾 酷暑天防車內變三溫暖

編譯尤寶琪／即時報導
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EcoNour可折疊遮陽簾。圖取自Amazon.com
EcoNour可折疊遮陽簾。圖取自Amazon.com

開車的人都知道，夏天坐進車子的一瞬間，都得忍受滾燙的座椅、灼熱的方向盤，感受車內比室外還高的溫度。好消息是，許多亞馬遜用戶找到了解決方案幫大家找到了解決方案，目前在亞馬遜汽車用品類銷售排名第一的產品，就能幫助駕駛們擺脫車內酷熱的困擾。這款遮陽簾獲得了數千條好評，用過的車主們紛紛表示，自從用了這款產品後，就算把車停在陽光下後，再也不用擔心「方向盤燙手」了，而且它只要15元。

一位評論者信誓旦旦地說，這款遮陽簾「讓我的廂型車(minivan)保持了前所未有的涼爽」，即使在「破紀錄的熱浪」期間也是如此。而這都要歸功於它的反光設計，能夠有效阻擋熱量和紫外線，並防止車內變成三溫暖。

評論者稱，如果你「生活在炎熱地區」，每次上車都感覺像「坐進烤箱」，那麼這款遮陽簾絕對是「顛覆性的」。

這款可折疊遮陽簾採用耐用的反光240T聚酯面料製成，在阻擋紫外線的同時，還能減少車內熱量的累積。它還能保護儀錶板、座椅和其他內裝表面免受長時間陽光照射，導致褪色、開裂和過早磨損。

「這是我買過最好、最合適的遮陽簾，」一位用戶寫道；「它是我用過的對大型車輛遮陽效果最好的遮陽簾，給角落和後視鏡處的彈性擋板提供了百分之百的保護，這在內華達州的高沙漠地區非常重要，」另一位用戶說。

這款實用且方便的遮陽簾，只需展開它，並將這款遮陽簾貼在擋風玻璃內側，反光面朝外，然後放下遮陽板將其固定住即可。許多用戶都提到，說這款遮陽簾「與擋風玻璃完美貼合，沒有縫隙」，且在準備開車時，它只需短短幾秒鐘即可折疊成能夠輕鬆放入隨附收納袋中的尺寸，方便存放在置物箱、中央扶手箱或車門儲物袋中。

精華 FAQ

  • 它主打反光隔熱、防紫外線與保護車內內裝，能減少停車後車室升溫，讓方向盤和座椅不再那麼燙手，適合炎熱地區使用。

  • 因為它採用反光設計與240T聚酯面料，可有效阻擋陽光與熱量累積，降低車內悶熱感，連在破紀錄熱浪下也能維持較涼爽狀態。

  • 使用時只要展開貼在擋風玻璃內側，再放下遮陽板固定即可；不用時可在幾秒內折疊進收納袋，方便放在置物箱或扶手箱。

亞馬遜 熱浪

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