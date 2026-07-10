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麥當勞兒童餐世界盃玩偶要收費？顧客反應兩極

編譯周靜芝/即時報導
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麥當勞。(美聯社)
麥當勞。(美聯社)

一位沮喪的麥當勞顧客在社群平台Reddit上分享了自身經歷，稱為了獲得「快樂兒童餐」一款世界盃主題的Squishmallows絨毛玩偶，被額外收取了1.79元。

每日郵報報導，麥當勞「快樂兒童餐」包含一個玩具、一杯飲料、蘋果片或薯條，以及一份漢堡或雞塊的主餐；雖然餐點價格因地區而異，但玩具一向都是免費附贈的。

發文抱怨的網友說，他這輩子從未為「快樂兒童餐」的玩具額外付費，這是「變相漲價」嗎？數十名麥當勞顧客留言表示，他們選購「快樂兒童餐」時從未被收取這筆費用；有人推測可能是個別加盟店自行決定的做法，也有人認為是員工的疏失。

一位Reddit用戶說，他們去過好幾次，都沒遇到這種情況。他剛在麥當勞應用程式上模擬下單，結帳時也沒看到這項收費；如果有些分店這麼做，「實在有失公道」。

發文的Reddit用戶稱，他起初以為這筆費用是得來速員工的失誤，因此聯絡了該店的客服；客服回覆表示，雖然「快樂兒童餐」玩具通常包含在餐點價格中，但該分店正提供限量版世界盃宣傳玩偶，因而收取額外費用。

該店同時就購買時未明確說明這筆附加費用致歉，稱這些收藏玩偶屬於特別活動的一部分，與一般「快樂兒童餐」玩具不同，會有額外的費用；不過，為表示善意，他們已將1萬點獎勵積分存入這位顧客的麥當勞App帳戶，希望彌補他的不愉快體驗。

其他憤怒的麥當勞顧客也在Reddit討論區發聲，其中一人說，他不明白為什麼Squishmallow會把品牌印在如此粗糙的產品上。另一位Reddit用戶表示，這似乎很扯，只不過是一隻小絨毛玩偶，這是否意味每當他們推出絨毛玩偶時，就會再次漲價？

另一位顧客建議，麥當勞應調降「快樂兒童餐」價格，讓顧客只付錢買餐點，再自行加購玩具，「這樣比較合理」。

麥當勞於六月初推出以世界盃為主題的系列商品，並表示每份「快樂兒童餐」將附贈23款Squishmallows絨毛玩偶中的一款，以及一個可掃描的代碼，用來解鎖數位遊戲。

麥當勞當時在聲明中表示，與第26屆世界盃合作，讓他們能將共享的喜悅，透過餐點、體驗以及球迷與賽事互動的方式在全球實現。

精華 FAQ

  • 有顧客購買快樂兒童餐時，為取得世界盃主題的Squishmallows絨毛玩偶，被另外收取1.79元，因此在社群上抱怨是否等於變相漲價。

  • 不少人認為快樂兒童餐玩具通常應免費附贈，質疑加價不合理；也有人推測是加盟店自訂或員工疏失，因為他們在其他分店並未遇到同樣收費。

  • 店家表示，這批限量版世界盃宣傳玩偶屬特別活動商品，因此會額外收費，並承認結帳時未清楚說明；後來還補償該顧客1萬點App獎勵積分。

世界盃 麥當勞

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