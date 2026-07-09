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告別腳後跟老皮 這款修復膏省時又方便塗抹

編譯莊瑞萌／即時報導
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Onyx Professional足跟修護膏。圖取自Amazon.com
Onyx Professional足跟修護膏。圖取自Amazon.com

哈芬登郵報(HuffPost)撰稿人潔米(Jamie Davis Smith)長年受腳跟乾裂之苦，試過各種產品與方法大多無效。直到在亞馬遜(Amazon)發現一款含蜂蠟、乳木果油與椰子油的Onyx Professional足跟修護膏，使用數天後即有顯著改善，乾燥脫皮大幅減少，腳跟變得光滑，皮膚科醫師也證實其成分確實有效。

在成年後的大部分歲月裡，潔米一直飽受腳跟極度乾燥、脫皮與龜裂所苦，有時腳跟的裂縫深到連走路都會痛。儘管求助專業足部護理師定期保養，但乾燥腳跟總是很快又恢復原狀，直到她發現Onyx Professional足跟修護膏。這款滾珠式修護棒內含蜂蠟、乳木果油與椰子油，獲得網路極高評價，而且一條售價不到10元。

潔米表示，在使用這款修護膏之前，唯一真正有效的方法是每晚在腳上塗滿凡士林，再套上一雙厚絨襪，以防止凡士林沾到床單。雖然這種方法確實能讓雙腳不那麼乾燥、變得柔軟，但既麻煩又耗時，有時還因為雙腳容易過熱，還會影響睡眠。

Onyx Professional足跟修護膏與使用凡士林不同，塗抹起來簡單不沾手，只需幾秒鐘。潔米之後試著穿涼鞋繼續一天行程後，當天晚上就注意到雙腳看起來已經有所改善，腳跟不再那麼脫皮，摸起來也更加光滑。僅僅幾天後，她注意到情況有顯著改善，效果令她大感驚奇。

Onyx修護膏的成分效果之所以如此出色，康乃狄克州DermMedical創辦人、耶魯大學紐哈芬醫學中心助理教授安妮特．切爾尼克(Annette Czernik)醫師就指出，「蜂蠟能形成一層透氣的保護屏障，將水分鎖在乾燥龜裂的皮膚中，同時不會完全阻隔空氣流通。它還能藉由防止水分在白天持續流失，來軟化粗糙、增厚的腳跟。這層屏障也能減少鞋子帶來的摩擦，避免疼痛的裂口惡化，讓傷口有機會癒合。」

切爾尼克說，Onyx修護膏另一個關鍵成分是富含脂肪酸的乳木果油，能隨著時間軟化粗糙、增厚的部位。當皮膚變得更柔軟，彈性也會更好，較不易產生新的裂痕。另外，椰子油則有助減少乾燥，規律使用後會讓皮膚感覺更光滑。切爾尼克解釋，「椰子油是一種潤膚劑，能撫平並軟化乾燥、脫皮的皮膚，它也含有天然化合物，有助於維持皮膚屏障功能，減少水分流失。」

精華 FAQ

  • 因為她多年來飽受腳跟極度乾燥、脫皮與龜裂困擾，甚至裂縫深到走路會痛。雖然曾定期做足部保養，效果卻很快消失，所以一直想找更有效的方法。

  • 醫師指出，它的蜂蠟能形成透氣保護層鎖住水分，乳木果油可軟化粗糙增厚皮膚，椰子油則能潤澤並減少水分流失，三者合力改善乾裂腳跟。

  • 相較於每晚塗凡士林再穿厚襪、程序繁瑣又影響睡眠，Onyx修護膏滾珠式設計能快速塗抹、不沾手，幾秒就完成，且幾天內就看見明顯改善。

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