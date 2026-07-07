Trader Joe's購物紙袋悄悄縮水 粉絲抱怨：造成不便

連鎖超市Trader Joe's。美聯社

Trader Joe's超市悄悄縮減了其最知名、最必需的商品之一的包裝，而這作法引發了顧客的強烈不滿。

顧客們紛紛在社群媒體 上發聲，指責這家連鎖超市縮水了其標誌性的棕色紙袋的尺寸。這種紙袋通常售價在5到10分之間，具體價格取決於門市所在地。

較小的購物袋意味著顧客可能需要購買更多紙袋，才能裝下相同數量的食品雜貨，這引發了「縮水式通膨」的指責，以及結帳時因額外付費而產生的不滿。

一位Reddit用戶就表示，這項改變對城市購物者來說尤其不便。「不知道這些小號購物袋在紐約會不會受歡迎，因為多數顧客都是直接拎著回家，而不是把袋子放到車子裡，」這位顧客寫道。

「三個小袋子才能裝下以前兩個大袋子的容量，這可能不太方便。」

類似的抱怨很快就在網路上湧現。一些購物者表示，新的袋子太小，無法舒適地攜帶鮮花，而另一些人則認為，鑑於尺寸縮小，它們的價格應與以前的版本不同。

但也並非所有人都對此感到不滿。

一位Reddit用戶寫道：「我其實很喜歡這些小號購物袋。我們上周剛收到，它們更容易操控，而且不容易裝滿東西卻又很重。」其他用戶也表達了類似的看法，認為小號購物袋更容易攜帶，購物時也不容易超重。

許多人建議，除了大號購物袋之外，還應該提供小號購物袋作為選項，以便人們可以根據自己的購物需求選擇合適的尺寸。

這些備受爭議的紙袋的受歡迎程度與Trader Joe's帆布手提袋形成了鮮明對比。

Trader Joe's的粉絲顧客們在6月初時，都翹首以盼，摩拳擦掌，準備搶購這家風格獨特的連鎖超市即將推出其備受追捧的帆布手提袋的最新版本。

這款看似普通的帆布手提袋迅速走紅網絡，在全球各地都能看到它的身影，就連在一些沒有Trader Joe's門市的國家也能見到它的身影。

而且在夏季來臨之際，Trader Joe's又推出了條紋迷你版，並有綠色、粉紅色、藍色和棕色等柔和的粉彩色係可供選擇。這款最初售價僅2.99元的帆布袋，如今已然成為名副其實的網路爆款。