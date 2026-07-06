對抗「熱穹」高溫 這款涼感毛巾可提升舒適感

YESLIFE涼感毛巾。圖取自Amazon.com

一股被稱為「熱穹」（heat dome）的高壓系統籠罩美國中部與東部大部分地區，已有超過20州發布高溫警報，體感溫度甚至達100至110度。隨著熱浪 來襲，對任何在戶外活動的人來說，保持涼爽已成首要之務；無論是通勤、運動還是前往海灘，YESLIFE涼感毛巾（4入裝）正是夏季日常的必要隨身裝備。

紐約郵報報導，這款涼感毛巾採用透氣網眼布料製成，只需浸泡在水中、擰乾並拍打幾下即可使用；其蒸發冷卻效應有助緩解酷熱，既可圍在頸部、披在肩上，也可在戶外活動後用來為臉部降溫。

熱愛跑步、任職史泰登島大學醫院（Staten Island University Hospital）內科主任的史椽奇（Theodore Strange）表示，只要使用得當，涼感毛巾能在高溫環境下有效提升舒適感。他說，涼感毛巾是在炎熱天氣中能讓人感到更舒適的有效工具；它們的運作原理是蒸發冷卻，將毛巾浸泡在冷水中並擰乾後，特殊材質上的水分會蒸發，帶走皮膚的熱量，從而產生涼爽的感覺。

雖然涼感毛巾這類產品有助緩解酷熱，但史椽奇強調，這應是保持安全的策略之一。他指出，補充水分是預防熱病最重要的步驟，人體需要充足的水分來調節體溫，因此在戶外活動前後、期間都需多喝水。

他還建議在氣溫較低的清晨或傍晚運動，盡可能選擇有樹蔭的路線，穿著輕便的吸濕排汗衣，考慮配戴散熱帽或其他透氣物品，多休息同時留意身體的反應。

史椽奇說，沒有任何降溫產品能彌補脫水或過度勞累造成的影響，若開始感到頭暈、虛弱、噁心或茫然，務必立即停止活動，至陰涼處補充水分；若症狀未好轉，則應尋求醫療協助。

YESLIFE涼感毛巾專為多種活動設計，包括跑步、健行、騎自行車、高爾夫、健身及旅行；4入裝設計，方便將備用毛巾放在健身包、車內或背包中，或在戶外活動時與家人分享。

隨著氣溫持續攀升，史椽奇表示，結合周全的規劃與實用的降溫方法，能讓人在整個夏季安全地享受戶外活動。