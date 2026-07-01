山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆俱樂部(Sam's Club)。(美聯社)

全美倉儲式賣場有兩大競爭對手：好市多 （Costco ）與山姆會員店（Sam's Club）；雖然BJ's也不容小覷，但競爭最激烈的依然是好市多與山姆會員店，如今後者在會員費上祭出大動作，企圖撼動好市多龍頭地位。

The Street網站報導，好市多與山姆會員店皆透過向會員提供大量食品雜貨、家居必需品、電子產品及其他商品，並以傳統零售商 難以匹敵的價格，培養出大批忠實顧客。

儘管兩者有相似之處，但都開創了各自的優勢。好市多長期以來以「尋寶式」購物體驗、口碑良好的自有品牌「科克蘭」（Kirkland Signature）商品，以及領先同業的顧客忠誠度而聞名。與此同時，山姆會員店則大力投入科技領域，包括Scan & Go的行動結帳功能。

兩家公司在會員費上也展開較勁。好市多的「普通會員」（Gold Star）年費為65元，而「高級會員」（Executive Membership）則為130元。山姆會員店（Sam's Club）的「普通會員」（Club）年費剛調漲為60元，「Plus會員」則為 120元，即使未促銷已具價格優勢。

但現在，山姆會員店正進一步拉大這項費用的差距。

山姆會員店推出15元會員方案

在限時優惠期間，山姆會員店向新會員提供僅需15元年費的「普通會員」方案，相較於平時的60元，是一項大幅折扣。這項促銷活動讓購物者在第一年的會員費上享有75折優惠，而推出時機也頗具意義。

儘管通膨已從高峰期趨緩，許多消費者仍對價格極為敏感。食品雜貨、汽油及其他日常必需品的開銷，持續對家庭預算造成壓力，消費者越來越積極尋找更物有所值的方法。

15元的會員費大幅降低了消費者的門檻，特別是那些對倉儲式賣場感到好奇，卻因不願支付高額年費而猶豫的消費者。一旦購物者開始透過山姆會員店購買食品雜貨、家庭必需品和汽油，該公司便有機會將這些因優惠年費而上門者轉為長期會員。

這項促銷活動持續至7月5日，新會員還可選擇Plus會員方案，年費現在僅50元，足足省了70元。

好市多不對會員費打折，也無需這麼做

面對山姆會員店的大動作促銷，好市多的回應幾乎可肯定與過去多年一樣：按兵不動；因為好市多的會員模式即使不提供大幅折扣，依然展現出驚人的韌性。

在2026年第三季財報中，好市多公布美國與加拿大的會員續約率達92.2%，而全球續約率則維持在89.7%。這些數據展現了好市多會員的忠誠度。

換言之，好市多並未面臨需透過折扣來吸引會員的問題；與其試圖以低廉的入會費吸引新會員，該公司的策略著重在提供足夠的價值，讓會員願意年復一年地加入或續約。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在五月的財報電話會議中重申了這項理念，他表示，他們的目標是第一個降價，並且最後一個漲價。

全球商業數據公司GlobalData董事總經理桑德斯（Neil Saunders）指出，好市多的商業模式建立在「會員支付會費以獲取超值回饋」的原則上。

為了在經濟不確定時期吸引精打細算的消費者，山姆會員店的15元促銷活動，不失為明智之舉；但好市多的高會員續約率表明，它無需採取相同策略。

對好市多來說，「價值」本身仍是最大的吸引力，因此該公司或許仍將維持會員費不變。