Aldi新上架冰淇淋三明治 粉絲：絕對是爆款

德國連鎖超市Aldi。(美聯社)

隨著暑假來到，家家戶戶除了烤肉，也少不了來一份冰品度過炎熱的夏季，其中德國 連鎖超市Aldi新推出的冰淇淋產品，被網友大讚為爆款，也是今年夏天必吃的消暑聖品。

根據美食新聞網站Allrecipes報導，目前市售冰品種類繁多，包括Blue Bell、Alden's、Breyers等多家食品業紛紛推出新款冰淇淋，讓消費者陷入選擇困難症，不過Aldi最新推出的Sundae Shoppe檸檬冰淇淋三明治(Lemon Ice Cream Sandwiches)，完美結合檸檬水和冰淇淋的特色，擄獲許多消費者芳心，爭相搶購，證實沒有冰淇淋和檸檬口味的甜點就不算擁有完整的夏季，也是Aldi這款冰品之所以大受歡迎的原因。

Sundae Shoppe與Alex's Lemonade Stand合作推出的檸檬冰淇淋三明治，以檸檬冰淇淋搭配花朵形狀的檸檬餅乾為特色，清爽的口感一口吃下，頓時湧現暑意消退的愉悅感。

Sundae Shoppe是Aldi旗下頗受歡迎的食品自有品牌，從新款生日蛋糕冰淇淋到備受追捧的巧克力餅乾冰淇淋三明治均廣受好評，如今這款檸檬冰淇淋三明治迅速竄紅，不但成為許多消費者的最愛，還紛紛在Reddit聊天室分享個人體驗並盛讚這款冰淇淋三明治絕對是爆款。

Reddit一位用戶坦言：「天哪，我一個晚上就吃光一整盒，哈哈！」隨即引來其他網友附和：「太好吃了，我想把店裡所有產品都買下來」、「這個簡直就是檸檬愛好者的夢想」。

這款檸檬冰淇淋三明治目前已在全國Aldi分店上架，每盒售價4.49元(四份)，根據先前消費者經驗，建議大家切勿猶豫，先買先贏，因為許多消費者為了整個夏季能夠持續享用這款清涼冰品，已經開始囤貨。