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Trader Joe's新調味撕絲烤雞肉 料理達人讚：勝過好市多

編譯周靜芝/即時報導
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連鎖超市Trader Joe's。美聯社
連鎖超市Trader Joe's。美聯社

說到做菜，即使是像烹飪網站Simply Recipes撰稿人蘭多芙（Laurel Randolph）這樣的料理達人，也有想稍作喘息的時候。蘭多芙表示，有時候她充滿創意與耐心，會親手包餃子、烤麵包，還自製果醬，這時所有努力、髒碗盤和花費的時間都值得；但到了平日的周間，她又會發現自己只想盡快把食物塞進嘴裡。

蘭多芙說，後者的情況十有八九都發生在午餐時，因為她在家工作，通常只有一個人，中斷工作雖令人煩躁，但肚子餓亦無以為繼。她表示，在最近一次去Trader Joe's（TJ）採購時，她找到了解決之道；該連鎖超市新推出的「調味撕絲烤雞肉」（Seasoned and Shredded Rotisserie Chicken），除了方便料理，更激發她製作許多快速簡易午餐的靈感。

調味撕絲烤雞肉讓人喜愛的原因

蘭多芙指出，多年來，TJ沒有販售烤雞，一直是部分顧客爭論的焦點。她說，烤雞適合快速端上桌，剩餘的肉還能變出許多菜色；但這款新的撕絲烤雞更是方便，完全不需費力切分和剝去雞骨，只需打開包裝，即可大快朵頤。

好市多（Costco）雖然也有販售去骨烤雞，但蘭多芙表示，她覺得肉質稍顯乾柴且味道平淡，更別說份量對一個人來說實在太多了；TJ包裝的一磅肉，份量剛好夠她分四到五餐，足以應付一周的午餐，且風味十足，肉質鮮嫩多汁、鹹度也恰恰好。她說，TJ這款產品只有雞胸肉，正符合她的需求。

調味撕絲烤雞肉料理新點子

蘭多芙說，這款烤雞肉用途廣泛，以下是她品嚐這款新產品的一些方式，而且她還有更多點子：

- 雞肉塔可：將辣椒粉與少許檸檬汁拌入雞肉中，加熱後鋪在玉米餅上，並搭配個人喜歡的配料，如豆類、起司、莎莎醬、酪梨醬、高麗菜絲、香菜等。

- 希臘風碗餐：將雞肉與番茄、小黃瓜、橄欖、菲達起司、鷹嘴豆泥，以及切成三角形的皮塔餅一同盛入碗中。

- 凱撒沙拉：將雞肉加入凱撒沙拉中，便可成為一頓正餐。搭配現成沙拉組合包，便能輕鬆享用美味的懶人午餐。

- 水牛城辣雞肉捲：將雞肉拌入水牛城醬中，再與生菜、義大利甜椒及碎藍紋起司一同包在捲餅中。

精華 FAQ

  • 因為它已先調味並撕絲，開封即可食用，省去切肉和去骨的麻煩；對忙碌的工作午餐來說非常省時，也更容易變化成多種簡單料理。

  • 她認為好市多去骨烤雞份量太大、肉質偏乾且味道較淡；TJ這款一磅包裝更適合一人分食，風味足、肉質嫩，也更符合日常午餐需求。

  • 文章列出雞肉塔可、希臘風碗餐、凱撒沙拉與水牛城辣雞肉捲等做法，都是把雞肉搭配現成食材快速組合，就能做出完整的一餐。

餃子 好市多

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