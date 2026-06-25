Yasso希臘優格杯上架好市多 粉絲：消暑必備

好市多(Costco)。(路透)

熱浪 席捲歐洲，全美許多城市也面臨高溫威脅，由於部分家庭沒有空調，讓這段時間格外難熬。烹飪網站All Recipes撰稿人杭特（Emily Hunt）說，人們總會想盡辦法保持涼爽，無論是為家中添購小型空調，或是在特別炎熱的日子裡用錫箔紙遮蓋窗戶；而她個人只是把這股熱浪當作藉口，一勺又一勺地大吃冰淇淋。

杭特說，每到這個季節，她的冷凍庫裡少不了幾品脫冰淇淋，而且總在尋找低卡路里的選項，既能滿足想吃冰淇淋的渴望，還能有效降溫，又不致花太多錢。她指出，和她有相同嗜好的好市多 會員，在聽說冷凍食品區有款新商品時，一定會想將它列入購物清單。

Yasso希臘冷凍優格杯已上架好市多

杭特表示，她願意為Yasso背書，該品牌的希臘冷凍優格雪糕一直是她最愛的甜點之一，所以當她得知好市多現在推出杯裝版本時，簡直開心極了。

一盒12杯裝包含香草焦糖與巧克力碎片兩種口味，每份熱量皆低於100卡路里。每杯還含有4克蛋白質，12杯裝售價約為11.89元，每杯不到1元。

這款新冰品在社群媒體 已掀起熱烈迴響，一位滿意的顧客在Reddit上對這些杯裝優格讚不絕口，網友也迅速回應，紛紛表示，Yasso產品向來都是品質保證；甚至有人稱它們「絕對令人讚嘆」，並表示份量剛剛好。杭特說，若想調製出升級版的美味，可參考一位網友的建議：將零食棒Fiber One布朗尼加熱，再淋上這款冰淇淋，熱量約為150卡路里。

擔心它沒有一般冰淇淋那種綿密口感嗎？杭特說，不用擔心，它已盡可能做到綿密；Instagram上甚至有用戶上傳影片，展示舀取冷凍優格杯的過程，讓持懷疑態度者釋懷。

如同每款新上市的好市多商品，杭特表示，消費者完全不知Yasso的迷你冷凍優格杯會販售多久；由於該品牌頗具市場魅力，希望這次不是限時供應。她說，無論如何，最好儘速前往附近門市，讓自己清涼一夏！