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除氯洗髮精 讓游泳後秀髮保濕又滋潤

編譯尤寶琪／即時報導
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Ultra Swim除氯洗髮精。圖取自Amazon.com
Ultra Swim除氯洗髮精。圖取自Amazon.com

去游泳池游用，那就避免不了會接觸到池中的氯(Chlorine)，但這不應該妨礙你享受游泳的樂趣。在清涼的泳池裡度過一天，可以說是人間天堂：沐浴陽光，在清涼的水中放鬆身心。但是，泳池水中的刺激性化學物質卻會嚴重損害你的頭髮，讓頭髮變得乾燥、脆弱、容易斷裂；這時，Ultra Swim除氯洗髮精就能派上用場了。

這款洗髮精深受專業游泳選手和普通泳池愛好者的喜愛，就連「哈芬登郵報」(HuffPost)生活與商業版塊的總編輯克莉絲汀．艾肯(Kristen Aiken)也對它讚不絕口。為什麼這款洗髮精這麼受歡迎呢？主要是因為它能有效解決氯給頭髮造成的兩大問題：水分流失和顏色損傷；艾肯表示，這款洗髮精能防止她的頭髮變綠。更棒的是，這款在亞馬遜(Amazon)上擁有超過6000條評價、平均評分高達4.5顆星的秘密武器，卻只要不到7元就能買回家。

這款7盎司的洗髮精蘊含滋潤配方，能夠溫和去除附著在頭髮上的氯、銅沉積物和其他泳池化學物質，而這普通洗髮精做不到的；而且，它還能消除刺鼻的氯氣味，在你頭髮上留下清新潔淨的香氣。

氯極易附著在頭髮上並造成傷害，尤其是染燙過或特別容易吸收水分的頭髮，氯會讓頭髮變得像稻草一樣乾枯毛躁，難以打理；Ultra Swim的配方能夠有效去除這些化學物質，同時保留頭髮的天然水分；它富含維生素E和蘆薈等滋養成分，在清潔頭髮的同時，還能滋潤並柔順髮絲。

這款洗髮精足夠溫和，適合日常使用與於所有髮質，包括兒童髮質。它還能有效防止泳池水中的氯與銅反應，產生的惱人綠色。

而且，每次都只需要極少量即可。若想加強防護，也可以搭配使用Ultra Swim超保濕潤絲精，遠離氯的困擾，讓你的秀髮變得柔軟亮澤，連美人魚看到都會忍不住羨慕。

精華 FAQ

  • 它主要針對泳池氯造成的水分流失與顏色損傷，能減少頭髮乾燥、脆弱、毛躁與斷裂，並避免因氯與銅反應而出現惱人綠色，讓秀髮維持較佳狀態。

  • 因為它能溫和去除附著在髮絲上的氯、銅沉積物與其他泳池化學物質，同時保留天然水分，還含維生素E與蘆薈，使用後能讓頭髮更柔順、清新。

  • 文章指出它在亞馬遜有超過六千則評價、平均四點五星，價格不到七元，且配方溫和，適合日常使用，包含所有髮質與兒童髮質都能安心使用。

亞馬遜

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