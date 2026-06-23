可攜式復古CD播放器 重溫經典老歌好幫手

Roadom可攜式CD播放器。圖取自Amazon.com

如果是在串流音樂平台Spotify 與Apple Music問世前長大的人，那麼最喜愛的專輯很可能就藏在一疊CD之中。今日美國（USA Today）報導，許多人也許還記得在車上翻找CD盒、挑選下一首歌曲準備展開公路旅行，並創造出無可取代的珍貴回憶；在如今這個數位化、可按Skip鍵跳過所有內容的時代，那種感覺已難再現。但關鍵是，CD並未完全消失，只是在等待回歸的時機。

厭倦了廣告打斷音樂，或者不想再支付另一項訂閱費用的人，亞馬遜 網站一款Roadom可攜式CD播放器是簡單的解決方案，且正好可在今夏重溫那些夢幻時刻；更棒的是，現在正打69折（價格以網站標示為準）。

這款Roadom可攜式CD播放器能帶回記憶中那種更具類比感的聆聽體驗，放入光碟、按下播放鍵，就能從頭到尾享受不中斷的音樂。沒有緩衝，沒有通知，只有最喜愛的音樂；雖是個小小的升級，卻能帶來滿滿的懷舊感。

這款家用可攜式CD播放器功能多元，具備CD播放、藍牙發射、藍牙接收、FM收音機、USB隨身碟、AUX輸入、定時器及循環播放等功能。

這款CD播放器具備立體環繞音效，即使將音量調至最大，失真度依然極低。若有存放在隨身碟中的歌曲，只需將它插入播放器即可。即使正在尋找一款適合隨身攜帶的喇叭，也能輕鬆透過藍牙連接手機。

為什麼人們又重新愛上CD？

許多樂迷正重新發現CD與黑膠唱片，因為它們提供了一種更專注、無干擾的音樂享受方式；與其跳過歌曲或依賴演算法，不妨按照自己的意思完整聆聽整張專輯，同時也能享受實體CD帶來的懷舊感。2026 年橫跨科技、時尚與美妝領域的一大趨勢，正是復古風潮的回歸。

這項優惠需要亞馬遜會員資格嗎？

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