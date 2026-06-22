這款智慧插座超迷你 用戶驚：電費立刻省3成

Kasa迷你智慧插座。圖取自Amazon.com

電費居高不下令人挫折？或許一個新的插座正是你需要的解方。智慧插座(smart plug)不僅能幫助省電，還能設定定時開關、遠端開關，在保護荷包的同時也保護家庭用電安全。

「哈芬登郵報」(HuffPost)撰稿人指出，智慧插座可以直接插入家裡的普通插座，把它們變成高科技小幫手，而不僅盡是個供電口。在亞馬遜 上銷售的Kasa迷你智慧插座一個8.49元，可以用Kasa App或像Alexa或Google Nest等智慧家庭設備來控制，是為住家添加遠端控制功能最簡單的方法，因為你的智慧型手機 等同於萬能遙控器。Kasa迷你智慧插座還有一個優點是非常小巧，不會擋住插座上的另一個插孔，也不會妨礙你插其他電器。

撰稿人們指出特別喜歡用這些智慧插座來控制直髮器、電熱毯之類的高熱電器，因為如果不小心忘記關掉它們，可能會造成安全隱患；出門後如果不確定，也可以透過手機確保所有電器都已關閉，這種安心感只要花點小錢即可獲得。在室內養動植物的飼主，可能有固定時段開關燈的需求。有了這些插座，即使出門在外也能控制這些燈的開關。

大部分的人只是看上便利性就入手這些智慧插座，並沒有真正考慮它們怎麼省錢，一位用戶Mendy表示這些插座物超所值，因為你還可以省下大量電費，「我住的州是全美電費最高的，我們非常清楚即使電器關掉了仍然會消耗能源。我幾年前第一次購買這些插座，孩子們小的時候，我會在他們不在家的時候關掉他們的電腦、電視等等。我的電費幾乎立刻就下降了30%。」

Mendy說，他們的智慧插座透過Google Home智慧助理連接，可以輕鬆地同時關閉多個裝置，「我只要說晚安，家裡的所有電器都關了，只留下我需要的幾樣東西，比如冰箱、手機充電器等等。」

另位用戶也認為這些插座簡直是省電神器，「我買了兩個，打算再買幾個，因為現在我可以控制家裡空調，只要輕輕一點就能在任何地方啟動。只需在下班回家前半小時設置好，就不用讓空調整天開著了。」

精華 FAQ Q1：這款智慧插座主要能替家庭帶來哪些功能？ 它可讓一般插座升級為可遠端操控的智慧裝置，支援定時開關、手機控制與語音控制，既能節省待機耗電，也能降低忘記關電器的風險。

Q2：Kasa迷你智慧插座為何被認為特別方便？ 因為它體積非常小，不會遮住旁邊的插孔，也不妨礙再插其他電器；搭配Kasa App、Alexa或Google Nest即可輕鬆操作。

Q3：文章中用戶如何描述智慧插座的省電效果？ Mendy表示，過去孩子不在家時關掉電腦、電視等待機設備，電費幾乎立刻下降三成；另一位用戶也用它預先控制空調，避免整天耗電。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.