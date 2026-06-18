會員抱怨多年 好市多終於推結帳新掃描技術

好市多(Costco)向來以提供會員實惠的大宗商品著稱，如今也加入科技零售行列。(路透)

好市多 (Costco )向來以提供會員實惠的大宗商品著稱，如今也加入科技零售行列。該公司近期導入掃描技術與數位會員卡並推出Scan & Pay功能，希望加速結帳流程、提升會員體驗。該公司執行長透露，結帳效率已提升達20%。

根據紐約郵報(NY Post)報導，雖然好市多在科技應用上起步比較晚，但現在也跟上其他零售業 者的腳步。從紐約ShopRite這些超市最近推出的AI購物車，到Sam's Club用先進系統簡化原本老是塞車的出口檢查，業者都在為了消費者的便利實施自動化。

好市多執行長維克里斯(Ron Vachris)表示，「我們在數位化方面已有顯著進展，為會員提供更流暢、更便利的賣場與線上體驗。」新導入的掃描技術讓員工能在顧客排隊時預先掃描購物車中的商品，讓會員以更快速度完成結帳並離場。另外，「Scan & Pay」功能也允許會員透過好市多App掃描商品並完成付款。根據RetailWire指出，這些節省時間的升級對好市多會員來說是一大福音，因為會員始終把「結帳速度」視為對好市多最主要的抱怨之一。

維克里斯並透露，「率先採用這項預掃描技術的賣場，結帳速度提升幅度達20%。在全美各賣場的整體表現中，本季最後幾周的結帳產出也創下歷史新高。」長期以來要求會員入店時出示實體會員卡的好市多，也正轉向透過好市多App使用數位會員卡，同時也針對App裡的數位錢包進行早就該做的改善。

除此之外，好市多也推出當日配送服務，並與Instacart等第三方合作夥伴合作提供服務，維克里斯補充說，這已成為「為會員創造更多便利的有效方法」。他指出，「美國當日配送的平均時間現已低於45分鐘，會員平均滿意度評分來到4.8分(滿分5分)。」

據報導，好市多計劃在2026年於加州、德州及東北走廊(Northeast corridor)等高密度地區的門市推出更多科技升級，對此，RetailWire內部人士認為，「對好市多而言，效益是雙重的。」

「首先，更快的周轉率能釋出停車位，並在周末尖峰時段提高交易量，而無需擴建新賣場。其次，更豐富的第一手數據，包括購物籃組合與來店頻率都為採購與行銷人員提供了，用現金買東西的匿名消費無法獲得的洞察。換句話說，每一次掃描都是一筆數據。」