好市多這一冷凍肉品 美食達人：10分鐘搞定晚餐

好市多(Costco)。美聯社

住在紐約的美食網站編輯派蒂·李（Patty Lee）多年來總是在家附近的亞洲超市購買薄切牛肉，用來煮火鍋。她說，當她開始尋找適合日常餐點、簡單又能快煮的食材時，才發現火鍋牛肉片其實用途頗為廣泛；不僅能當火鍋料，還能煮成湯麵、快炒、蓋飯，幾乎任何幾分鐘就能煮熟的嫩牛肉料理，都能派上用場。

派蒂·李表示，正因如此，當她在好市多 （Costco ）發現「火鍋牛肩胛肉捲」（Hot Pot Beef Chuck Rolls）時，大為驚喜；起初只是為了省去跑第二家超市才買了一包，但沒多久，好市多的這款肉品就成了她的心頭好。現在，每當庫存快用完時，就會將它列入購物清單。

好市多火鍋牛肩胛肉捲必買理由

派蒂·李說，她持續購買這些牛肩胛肉捲的最大原因，在於它很百搭。切得薄如紙片的牛肉，帶有適度的油花，即使快速烹煮也能保持嫩滑口感；此外，無需解凍即可使用，很適合需快速端上桌的晚餐。

她指出，這包牛肉就像一塊空白畫布，能讓人發揮無限創意；有時它會成為周間快速炒菜的主要蛋白質來源，有時則覆蓋在米飯上，加個煎蛋與醃黃瓜即可解決一餐。

派蒂·李說，她最常將它加在湯麵中，只需涮上幾秒鐘，就能為湯頭增添濃郁風味，完全不需另準備高湯。這些肉捲也是她製作蓋飯最省事的方法之一，她會用熱平底鍋加入醬汁快炒一下，然後將它鋪在米飯上，再搭配些冰箱現有的蔬菜。

由於牛肉已經切片，不需要用到砧板，派蒂·李說，這讓晚餐又少了一道準備工作。她指出，好市多的這款肉片的另一優點是捲成卷狀，而不是層層疊放，後者較容易散開。

牛肩胛肉捲的其他用法

好市多的顧客還想出了許多快炒之外的創意用法，許多人對用這款牛肉片做法式沾醬牛肉三明治或費城招牌美食牛肉起司三明治大為稱讚說，這種能快速烹調的牛肉片簡直就是為了堆在烤過麵包卷上、搭配融化起司而生的。

當然，它在原本的用途上依然出色。派蒂·李表示，每當朋友來吃火鍋時，她總慶幸冷凍庫裡備有一包牛肩胛肉捲；對她來說，最好的好市多產品就是那些能讓烹飪更輕鬆，卻不犧牲品質與風味，而這款牛肩胛肉捲正是如此。