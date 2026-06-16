我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面AI審查

3州及華府選舉今登場 喬州共和黨參院決選最受矚目

麥當勞得來速窗口測試AI服務 顧客怨聲連連

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球速食龍頭麥當勞(McDonald's)最近透過得來速測試全新人工智慧(AI)...
全球速食龍頭麥當勞(McDonald's)最近透過得來速測試全新人工智慧(AI)點餐服務，不料過程頻出狀況，讓消費者怨聲載道。(美聯社)

全球速食龍頭麥當勞(McDonald's)最近透過得來速測試全新人工智慧(AI)點餐服務，不料過程頻出狀況，讓消費者怨聲載道。

根據英國每日郵報(Daily Mail)報導，麥當勞推出名為ArchIQ(暱稱Archy)新服務，透過Google研發的AI技術受理英語和西班牙語點餐，還可以因應個人化需求，甚至識別老顧客提出的「老樣子」(their usual)點餐方式，已在國內五家分店進行測試，儘管麥當勞宣稱可提高點餐速度與準確性，但許多消費者並不埋單，紛紛透過社群平台表達不滿。

Reddit用戶吐槽寫道：「乾脆把它改成自動販賣機算了。」另一位網友忿忿不平表示：「麥當勞只不過是在做多數企業藉著AI之手來辦事，減少僱用人員提高利潤，不管大眾多麼反感，他們終究還是企業。」還有消費者抱怨在得來速測試的新體驗令人沮喪，最後還是決定改用App點餐，並補充道：「點餐機的音響通常都很糟。」

另外有顧客發現許多麥當勞加盟店在最近數月內，陸續取消飲料續杯機服務，一位Reddit用戶表示：「我進去之後，連個收銀員影子都沒看到，這已經夠糟糕了，還被迫下載我並不想使用的一款App，這樣店員才能在我的餐飲備好時通知我，但從那時起，我再也沒去過麥當勞，實在太荒謬了。」

其實全美速食連鎖業者，從麥當勞到漢堡王(Burger King)、溫蒂漢堡(Wendy's)積極導入AI技術作為攬客新噱頭，並不令人意外，麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)在兩年一度的加盟商大會上，公開名為「麥當勞 > NEXT」新計畫，包括升級分店設計、推出APP優惠券以及增加自助點餐機，並強調：「隨著顧客體驗流程自動化的程度愈高，顧客與員工互動機會也愈少，要讓顧客感到被關注、被歡迎和被重視的服務標準也必須隨之提升。」

根據美國餐飲協會(National Restaurant Association)報告宣稱，餐廳消費有高達75%是採用外帶，意味著消費者在餐廳內用機率愈來愈低，因此除了麥當勞，其他速食業者也紛紛採取新措施，強化科技化用餐新體驗。

精華 FAQ

  • 麥當勞測試的是名為ArchIQ、暱稱Archy的AI點餐服務，透過Google研發技術處理英語與西班牙語點餐，並嘗試辨識常客的慣用訂單。

  • 許多顧客認為系統常出錯、操作不順，還有人抱怨音訊品質差、體驗不如預期，最後寧可改用App或其他方式點餐。

  • 報導指出麥當勞、漢堡王與溫蒂漢堡都在加速導入AI與自助設備，因為外帶比例高、人力成本壓力大，業者希望用科技提升效率。

Google 麥當勞

上一則

不買SpaceX股票 如何透過指數基金來投資

下一則

「圓點蛋糕」網路紅到炸 美食達人卻稱難下嚥

延伸閱讀

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念
千問App開放第三方AI代理 肯德基、瑞幸等成首批接入品牌

千問App開放第三方AI代理 肯德基、瑞幸等成首批接入品牌
搭世界盃順風車 餐廳、速食店推應景優惠餐點

搭世界盃順風車 餐廳、速食店推應景優惠餐點
麥當勞推夏日飲品 邀華人李松璞主持

麥當勞推夏日飲品 邀華人李松璞主持

熱門新聞

無論是老牌復古冰淇淋店，還是現代冰淇淋店，店內都散發著令人難以抗拒的氣息。Image by kytrangho from Pixabay

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

2026-06-11 09:15
很少有汽車相關的問題像「該多久換一次機油」這樣引發許多爭論，幾十年來，普遍的「鐵律」是每行駛3000英里就換一次，許多駕駛至今仍純粹基於習慣而遵循此法；但現代引擎與合成機油（synthetic oil）已徹底改寫了這套公式。Image by Ryan Doka from Pixabay

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

2026-06-15 11:24
酪梨。Image by silverstylus from Pixabay

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

2026-06-14 12:35
示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

2026-06-13 13:38
好市多（Costco）。(路透)

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

2026-06-12 09:07
早餐空腹吃可頌、鬆餅、丹麥酥基本上都是精緻澱粉再加飽和脂肪，通常缺乏纖維或蛋白質來減緩血糖波動，血糖同樣會快速飆升再迅速下降，這種劇烈波動不是心臟一大清早就要承受的。Image by Pexels from Pixabay

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

2026-06-09 09:15

超人氣

更多 >
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點
社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明
家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率