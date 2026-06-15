樂高史上最多零件 12060片拼出「聖家堂」致敬高第

西班牙巴塞隆納聖家堂的「耶穌基督塔」落成，教宗祈福時，神父們聚集在聖家堂周圍。(美聯社)

經過144年的建造，西班牙巴塞隆納的聖家堂（Sagrada Família）終於竣工。如今，樂高（Lego）邀請粉絲們一磚一瓦地重現這座全球知名地標，儘管是縮小版。

有線電視新聞網（CNN）報導，繼紐約天際線、艾菲爾鐵塔及羅馬特雷維噴泉等全球微型地標系列後，樂高為紀念建築師安東尼·高第（Antoni Gaudí）逝世一百周年，即將推出聖家堂套組。

組裝者將面臨一項重大挑戰：需拼起1萬2060個零件，堆疊成24英吋高的結構，以重現這座高達566英呎的世界最高教堂的模型。根據這家丹麥玩具公司提供的資訊，該模型的售價也相當高：799.99元。

雖然樂高目前已開放預購，但粉絲們必須等到11月1日才能入手。

設計的關鍵細節在於彩繪玻璃窗的效果，呼應了真實聖家堂建築內各種彩色濾光的效果。

樂高設計總監科貝（Rok Žgalin Kobe）在新聞稿中表示，他們懷著最高的敬意來向高第的巨作致敬，捕捉聖家堂建築的節奏、高度的複雜性與雄心壯志，並將之轉化為沉浸式的建築體驗。

數十年來，聖家堂因建築結構極其複雜，加上高第的設計圖與模型在1936至1939年的西班牙內戰期間遺失，一直被認為無法完成建造。隨著工程持續進行，數個世代以來遊客早已習慣看到工地周圍林立的起重機。

這座教堂的工程始建於1882年，由高第主導設計。他決定這座宏偉建築將擁有18座巨大的紡錘形塔樓，象徵不同的聖經人物：12位使徒、4位福音書作者、聖母瑪利亞與耶穌。

但在高第於1926年過世時，聖家堂的工程進度僅約10%至15%，只完成一座耳堂（transept）、一座地下墓室及部分半圓形後殿牆。

儘管仍有部分工程待完成，但隨著耶穌基督塔頂端的大型十字架於今年二月底安裝完成，塔樓建設進入最後階段。如今這座建築已在象徵意義上被視為完工，教宗良14世也在6月10日為該塔主持揭幕儀式，這天恰好是高第逝世一百周年。