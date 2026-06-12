好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找
現在正是前往好市多（Costco）採購夏季必備品的好時機，這家倉儲式賣場從男女鞋到防曬噴霧、雪糕、烤肉醬等均有優惠，能讓人盡情選購。以下是理財網站MoneyLion選出九項30元以下的商品，其中包含幾款僅限實體店或線上獨家販售者。
1. 科克蘭（Kirkland Signature）雪糕 / $12.02
一盒科克蘭雪糕值得在冰箱冷凍庫佔有一席之地，讓家人都能享用這份甜蜜的點心。18支獨立包裝的雪糕，每支僅66美分。
2. 亨氏（Heinz）經典綜合禮盒 / $13.61
準備好迎接夏日周末的聚餐與烤肉派對吧！這組亨氏經典綜合禮盒包含兩瓶番茄醬、一瓶烤肉醬及一瓶芥末醬。
3. 安妮·克萊因 (Anne Klein) 女款涼鞋 / $29.99
在Nordstrom折扣店同款的安妮·克萊因女款Lalasa涼鞋，一雙售價為49.97元。比好市多的價格高出近20元。省去前往Nordstrom折扣店的路程，趁合適的鞋碼尚未售罄前，在線上選購這款棕褐色或白色涼鞋。
4. Skechers兒童T恤與短褲套裝 / $19.99
在網路上購買這套Skechers兒童T恤與短褲套裝，可說物超所值。只需20元，就能獲得一套含兩件T恤、兩條短褲的服裝組合，有藍、綠色可選，讓孩子在夏季自由混搭。
5. 露得清（Neutrogena）海灘防曬噴霧SPF 60+ (2入裝) / $19.28
這款露得清海灘防曬噴霧能加倍防護烈日下的肌膚，SPF 60+的噴霧具備防水與防曬功效，塗抹後能快速乾燥。
6. 佳得樂（Gatorade）運動飲料綜合禮盒 / $18.99
新款佳得樂「Thirst Quencher Liberty」綜合口味組合包，內含廣受喜愛的紅、白、藍三色標準容量飲品。這組28入大包裝含12瓶水果潘趣、8瓶酷藍及8瓶冰川櫻桃口味，可在炎熱的日子為身體補充水分。
7. Body Glove男款夾腳拖 / $15.99
這雙Body Glove男款夾腳拖價格實惠，甚至可以豪氣地各買一雙黑色與棕色，在夏季輪流穿。
8. 二合一可轉換海灘巾與背袋 / $14.74
這款二合一可轉換海灘巾兼具背袋雙重功能，一物兩用，堪稱夏季必備單品。
9. Londontown旗下品牌kur發光指甲遮瑕膏三件組 / $29.99
好市多販售的kur by Londontown發光指甲遮瑕膏三件組，性價比極高，如在Londontown官網單支就要20元；不妨線上選購這項難得優惠商品，讓指甲整個夏天都擁有輕透的遮瑕效果。
文章列出雪糕、醬料組合、女款涼鞋、兒童T恤短褲套裝、防曬噴霧、運動飲料、男款夾腳拖、海灘巾背袋與指甲遮瑕膏，涵蓋食衣與防曬用品。 亨氏綜合禮盒適合烤肉聚餐，露得清防曬噴霧適合戶外防護，佳得樂禮盒適合補充水分，海灘巾背袋則方便出遊攜帶，都是夏季實用選擇。 最大特色是九項商品幾乎都在30元以下，價格親民又涵蓋日常與季節需求，還包含部分線上獨家商品，讓消費者能以低預算一次補齊夏日用品。
精華 FAQ
文章列出雪糕、醬料組合、女款涼鞋、兒童T恤短褲套裝、防曬噴霧、運動飲料、男款夾腳拖、海灘巾背袋與指甲遮瑕膏，涵蓋食衣與防曬用品。
亨氏綜合禮盒適合烤肉聚餐，露得清防曬噴霧適合戶外防護，佳得樂禮盒適合補充水分，海灘巾背袋則方便出遊攜帶，都是夏季實用選擇。
最大特色是九項商品幾乎都在30元以下，價格親民又涵蓋日常與季節需求，還包含部分線上獨家商品，讓消費者能以低預算一次補齊夏日用品。
上一則