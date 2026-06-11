這副造型奇特的眼鏡 有效緩解暈車苦

造型奇特的眼鏡，宣稱能防止暈車。圖取自Amazon.com

七歲起就飽受暈車之苦的「哈芬登郵報」(HuffPost)撰稿人弗洛瑞斯(Tessa Flores)，偶然發現一款造型奇特的眼鏡，宣稱能防止暈車。儘管外觀滑稽，她實際測試後卻發現效果驚人，在後座閱讀竟毫無不適。專家解釋，眼鏡內的液體有助於大腦整合動態與靜止的訊息，而且效果比服用暈車藥更好。

七歲那年，弗洛瑞斯坐在父母福斯露營車的後座顛簸前行時，一陣強烈的噁心感襲來，從此她與暈車從此結下漫長而艱辛的緣分，還以為這輩子都擺脫不了。直到最近，她偶然發現一款造型怪異的眼鏡，宣稱能憑藉其卡通般外觀的魔力來防止暈車。於是受夠每次旅行都暈車的弗洛瑞斯決定測試這副眼鏡，結果發現這東西真的有效而且效果驚人。

它在亞馬遜 (Amazon )上的正常售價約為10元，目前只要7.99元，等於打了八折。根據製造商的說法，這款設計保證能完全緩解暈車症狀，即使在車上閱讀或看手機也適用，對暈車患者來說，簡直是天方夜譚。於是本著科學精神以及冒著胃部不適的風險，弗洛瑞斯戴上眼鏡坐在汽車後座，在伴侶開車時進行閱讀，過去通常幾分鐘內就會出現噁心和頭痛，但這次症狀完全沒有出現。

麻州 眼耳醫院(Mass Eye and Ear)耳鼻喉科專科醫師尼爾．巴塔查里亞醫師(Dr. Neil Bhattacharyya)解釋說，暈車的發生，是因為大腦偵測身體在運動中位置的能力出現了斷層，「當你坐在一輛行進的車子裡，你的感官還是能感覺到周圍在移動，但你的身體其實是靜止的。這兩種訊息對不起來，就會干擾大腦的整合。」

巴塔查里亞雖然沒辦法百分之百說明這副眼鏡為什麼有效，但他認為，眼鏡圈圈裡晃來晃去的液體，可以幫助眼睛感受到移動，同時製造出一條人工的水平線，讓大腦能夠把「正在動」和「靜止」這兩種感覺銜接起來。巴塔查里亞補充說，「我覺得，如果這副眼鏡對某個人有用的話，那會比吃暈車藥好很多，因為暈車藥說穿了大多只是讓你鎮定下來而已。」

對此，弗洛瑞斯認為，如果這些看起來滑稽的眼鏡能更早出現在她的生命中，過去的通勤體驗將會舒適許多。