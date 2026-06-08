附夜燈插座面板 不佔空間外電費也超省

SnapPower GuideLights。圖取自Amazon.com

AI重點 文章重點整理： 重點一： SnapPower GuideLights是帶LED的插座面板，夜燈不占插孔空間。

SnapPower GuideLights是帶LED的插座面板，夜燈不占插孔空間。 重點二： 產品具光線感應器，天黑自動亮起、天亮熄滅，耗電極低。

產品具光線感應器，天黑自動亮起、天亮熄滅，耗電極低。 重點三：安裝只需幾分鐘，適用雙孔、GFCI與décor等多種插座。

無論是為了夜間如廁，或為了提升走道的能見度，夜燈都是值得具備的實用產品，讓人不必在黑暗中摸索；但許多夜燈的缺點是，長期插電會導致電費增加，或佔用插座空間，而這正是SnapPower GuideLights派上用場的地方。

哈芬登郵報報導，這款夜燈提供四種顏色，適用於三種插座類型，並設計成帶有底部LED燈的插座面板，讓插座保持空閒，方便插入其他裝置。

一位購物者分享說，他的浴室只有一個雙孔插座，使用一般夜燈會佔用其中一個插孔，導致只剩一個可用；換上這款插座面板夜燈後，就能重新獲得兩個插座。雖然價格比一般LED夜燈稍高，但它不僅是出色的夜燈，電費開支也微乎其微。

說到電費，這款LED夜燈非常節能，該品牌宣稱每年耗電成本不到10美分，使用者也證實帳單金額沒有變化。這部分歸功於內建的光線感應器，當周圍變暗時會自動啟動，使用者提到燈光會在黃昏時自動亮起，黎明自動熄滅，因此無需擔心額外耗電。

安裝過程只需幾分鐘，除了螺絲起子外無需任何工具。只需先切斷電源，卸下插座上的開關面板，然後將GuideLight卡入定位即大功告成；接著確認家中插座的類型（雙孔、GFCI或décor）。

許多人將這些夜燈安裝在廚房流理台、車庫、浴室、走廊等處的插座上。其流線型外表讓整體呈現專業級質感。消費者對這些夜燈的喜愛程度，甚至會一次購買多組，布置在家中各個角落。

一位購物者說，他們先買了兩組試用在低處的牆面插座上，用來照亮黑暗中各房間的動線，因為對它柔和、剛好能照亮過道，又不像機場跑道燈那般刺眼的光線非常滿意，所以又買了七組；此外，安裝簡單，自動開關的功能也很棒。