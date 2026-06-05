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可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

編譯彭馨儀／即時報導
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可攜式蒸發式冷氣(evaporative air cooler)。圖取自Amaz...
可攜式蒸發式冷氣(evaporative air cooler)。圖取自Amazon.com

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：可攜式蒸發式冷氣主打涼爽省電，適合小空間使用。
  • 重點二：5.2加侖水箱搭配冰袋與遙控器，操作方便且可移動。
  • 重點三：使用者稱在炎熱地區能降溫，甚至一年省下數千元電費。

想要冰涼又不想增加電費，一款可攜式蒸發式冷氣(evaporative air cooler)，據說不止涼，甚至會讓你冷到吱吱叫，可能吹個幾小時後就需要調溫度。5.2加侖水箱版本，適用45至70平方呎，目前正在打7折促銷。

網媒赫芬頓郵報(Huffpost)報導，這款蒸發式冷氣通常稱為「水冷扇」(swamp cooler)，它利用水與風扇循環冷空氣，讓冷氣在空間內循環。只需將水及4個隨附的冰袋放到頂部水箱，不需要彎腰或蹲下，即可透過機器上按鈕或便捷的遙控器控制風速、模式、時間及風力。

這款水冷扇可以擺動與旋轉，確保冷氣吹遍需要的每個角落，另外，它還支援12小時定時功能。雖然需要插電，但它配有4個輪子，重量不到16磅，因此移動起來非常方便。使用評價一致認為，即使在最大功率下，這台機器的噪音也不大。

評論都認為用這台來保持涼爽，即使在酷暑難耐的天氣也不怕。

「這款水冷扇是亞利桑那州沙漠生活的絕佳伴侶，」顧客克里斯托弗(Christopher)說，「今天氣溫超過華氏100度，但我可以在有頂棚的露台上舒適工作。夏天放在客廳裡降溫，還能在高海拔沙漠氣候下增加濕度。」

另一名用戶說，「可以輕鬆把它推到廚房，從頂部快速加水。」

還有一位來自亞利桑納州的用戶表示，一點也不後悔選擇這款，「我開到最大功率運轉幾個小時，直到房間涼下來，冷到我不得不調到低功率，因為我快凍僵了，我住在亞利桑納州，如果它能把這裡都涼下來，那它肯定能把任何地方都涼下來！」

如果是住在潮濕的地方，或者不想加水，可以直接把它當作強力風扇。

家中若有中央空調又不想付一堆電費，或是正在找一款經濟實惠又無需費力搬上窗戶的機器，這款方便的小家電都可以發揮它的功效。用戶說，這台水冷扇效果太讚了，讓他們可以減少其他空調的使用頻率，甚至還能省一大筆錢。

一名用戶說，「我們去年買了這款ROVSUN 4100 CFM的水冷扇，在加州省下數千元，」他稱這台機器是「省錢利器」。

「聽說住聖荷西(SJ Valley)每月電費1千元甚至更多，但我們的電費從未超過200元，」用戶說，「下周氣溫將達到華氏90多度，我們已經把水冷扇安裝在客廳的大窗戶上了。到時候一定會很舒適。」

精華 FAQ

  • 它採用蒸發式冷卻原理，透過水與風扇循環帶出較涼的空氣，再在室內擴散降溫；若加上冰袋，體感冷度會更明顯，適合小坪數空間。

  • 產品配有5.2加侖水箱、4個冰袋、遙控器與機身按鈕，也能擺動與旋轉，並具12小時定時功能；加上重量不到16磅、底部有輪子，搬動相當輕鬆。

  • 多位用戶表示，這台機器能減少中央空調使用頻率，進而壓低電費；其中有人稱在加州使用後一年省下數千元，家庭月電費也明顯低於鄰近住戶。

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